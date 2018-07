ISIN Linde-Aktie (zum Umtausch):

DE000A2E4L75



WKN Linde-Aktie (zum Umtausch):

A2E4L7



Ticker-Symbol Linde-Aktie(zum Umtausch):

LINU



Kurzprofil Linde AG:



Die Linde Group (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com. (23.07.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde AG (zum Umtausch) (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU) unter die Lupe.

Bis zum 24. Oktober laufe die selbst gesteckte Frist, bis zu der Linde und der US-Wettbewerber Praxair alle Genehmigungen für den geplanten Zusammenschluss vorliegen haben wollen. Gelinge es, durch den Verkauf eines Großteils des Nordamerikageschäfts von Linde und einzelner Bereiche in Südamerika sowie die Veräußerung des Europageschäft von Praxair auch die US-Wettbewerbshüter zu überzeugen, stehe der Fusion kaum mehr etwas im Weg. Gut so, denn bei angepeilten Synergien von 1,2 Mrd. Euro jährlich sei die Fusion der Hauptkatalysator für den Aktienkurs, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.07.2018)

Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie (zum Umtausch):
210,00 EUR -1,04% (20.07.2018, 17:35)

Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie (zum Umtausch):
209,90 EUR +0,05% (23.07.2018, 08:00)