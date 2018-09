Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie (zum Umtausch):

Die Linde Group (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com. (17.09.2018/ac/a/d)



Die Linde-Aktie (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU) kletterte am 16. Juli 2018 auf das aktuelle Allzeithoch bei 219,60 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei eine Konsolidierung gestartet. Am 11. September habe der Wert das 61,8% Retracement der Aufwärtsbewegung vom 4. April bis 16. Juli bei 186,10 EUR getestet. Dort sei er nach einer schwachen Eröffnung nach oben gedreht und habe anschließend eine Serie weißer Tageskerzen ausgebildet. Am Freitag sei es sogar zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit 16. Juli 2018 gekommen. Allerdings sei noch kein Ausbruch über den Widerstand bei 198,55 EUR gelungen.Sollte die Linde-Aktie über 198,55 EUR ausbrechen, dann bestünde die Chance auf einen weiteren Kursanstieg bis 207,00 EUR. Damit wäre das Abwärtsgap vom 6. August 2018 geschlossen. Sollte auch diese Marke durchbrochen werden, dann wäre Platz bis zum Allzeithoch. Ein Rückfall in den gebrochenen Abwärtstrend bei heute ca. 193,29 EUR würde aber die Chancen auf eine kurzfristige Rally verkleinern. Abgaben in Richtung 186,10 EUR würden dann drohen. (Analyse vom 17.09.2018)