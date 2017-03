ISIN Linde-Aktie:

DE0006483001



WKN Linde-Aktie:

648300



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LNAGF



Kurzprofil Linde AG:



The Linde Group (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 16,948 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 60.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. (31.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktie: Verkaufssignal droht - ChartanalyseDer Aufsichtsrat des Industriegase-Konzerns Linde (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) plant einem Medienbericht zufolge Anfang April eine Sondersitzung, auf der es ausschließlich um die Fusion mit den US-Konkurrenten Praxair gehen soll, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Eine Entscheidung werde es nach Medienberichten dann aber voraussichtlich noch nicht geben - Arbeitnehmervertreter befürchten den Verlust von tausenden Arbeitsplätzen. Auch der europäische Betriebsrat wolle sich der Fusion vehement widersetzen, Aktionäre würden sich verunsichert zeigen.Aber auch charttechnisch präsentiere die Linde-Aktie seit Monaten eine ungewohnt neutrale Handelsspanne zwischen 144,20 und 166,00 Euro und lasse mit größeren Handelssignalen weiter auf sich warten. Zwar lasse sich seit den Verlaufshochs aus März 2015 bei 195,55 Euro ein bereits beendeter Abwärtstrend erkennen, der anschließend zur Oberseite aufgelöst worden sei und auf besagtes Hoch bei 166,00 Euro bis Mitte Dezember aufwärts geführt habe - jedoch herrsche seitdem Ratlosigkeit unter den Investoren. Noch aber werfe sich eine potenzielle Trendwende in Form einer möglichen inversen SKS-Formation zwischen 113,50 sowie grob 169,70 Euro ins Auge. Zudem sei auch noch der langfristige Aufwärtstrend weiterhin intakt, sodass aus technischer Sicht der Aktie nur wenig drohe. Sollten jedoch die Gespräche wie bei der Fusion zwischen der Deutschen Börse und der LSE endgültig scheitern, so könnte dies auf die Stimmung der Anleger drücken und zu einem größeren Verkaufssignal führen.Kurzfristig ergeben sich aber schon jetzt bessere Short-Chancen und können entsprechend nachgehandelt werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 31.03.2017)Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:156,40 EUR +0,10% (30.03.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:156,643 EUR +0,17% (31.03.2017, 08:47)