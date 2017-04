Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

The Linde Group (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 16,948 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 60.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. (28.04.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde AG (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) fest.Die Q1-Zahlen seien operativ besser ausgefallen als erwartet. Im Anlagenbau hätten sich Verbesserungen abgezeichnet. Das Healthcare-Geschäft sei von den Preissenkungen infolge staatlicher Ausschreibungen belastet worden. Der vage Ausblick für 2017 (Umsatz auf währungsbereinigter Basis: -3% bis +3% y/y; EBITDA: +/-0% bis +7% y/y) sei bestätigt worden.Die Kursentwicklung sollte nach Ansicht des Analysten weiterhin vor allem durch die Fusionsbestrebungen mit Praxair beeinflusst werden. Die Fertigstellung des detaillierten Fusionsvertrags könnte sich aber verzögern. Die Arbeitnehmerseite habe sich zuletzt gegen die Fusionspläne gestellt. Eine Fusion gegen den Willen der Mehrheit der Belegschaft sehe Weininger als kritisch an. Unter wirtschaftlichen Aspekten begrüße er den Deal jedoch weiterhin. Der Analyst rechne nach wie vor damit, dass sich Kapital- und Arbeitnehmerseite einigen würden. Andernfalls würde sich seiner Meinung nach das Risiko eines Scheiterns deutlich erhöhen.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Linde-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel werde bei 171 Euro belassen. (Analyse vom 28.04.2017)Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:161,60 EUR +0,22% (28.04.2017, 14:39)