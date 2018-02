ISIN Linde-Aktie:

The Linde Group (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 16,948 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 60.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. (12.02.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktie: Kurzfristige Erholungsbewegung möglich - ChartanalyseDie letzten größeren Verlaufshochs markierte das Wertpapier des Industriegaseherstellers Linde (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) Anfang 2015 bei 195,55 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Anschließend sei es mit den Aktien an den langfristigen Aufwärtstrend um 113,50 Euro wieder abwärts gegangen, wo über einige Monate hinweg eine größere Bodenbildung vollzogen worden sei. Seit Mitte 2016 befinde sich der Wert aber in einer klaren Aufwärtsbewegung und habe Anfang dieses Jahres erneut an die Höchststände aus 2015 heranlaufen können. Der übergeordnete Widerstand bei 200,00 Euro habe jedoch nicht überwunden werden können, nur wenig später hätten wieder Abgaben in der Linde-Aktie eingesetzt. Jetzt aber notiere der Wert an einer inneren Trendkanalbegrenzung und könnte im Zuge einer Erholung an den Börsen eine klassische Pullback-Bewegung zur Oberseite starten.Der seit Tagen anhaltende Stabilisierungsversuch der Linde-Aktie im Bereich des gleitenden Durchschnitts EMA 200 sowie der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie um 170,00 Euro könnte den Nährboden für eine kurzfristige Erholungsbewegung zumindest an den gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei aktuell 182,27 Euro bilden. Wünschenswert wäre hierzu ein Tagesschlusskurs oberhalb von 175,00 Euro, damit die Wahrscheinlichkeit für einen Test der 50-Tagelinie auch ausreicht, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 12.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:175,00 EUR +3,24% (12.02.2018, 14:42)Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:175,25 EUR +2,79% (12.02.2018, 14:49)