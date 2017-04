Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

163,231 EUR +1,31% (26.04.2017, 12:44)



ISIN Linde-Aktie:

DE0006483001



WKN Linde-Aktie:

648300



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LNAGF



Kurzprofil Linde AG:



The Linde Group (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) hat im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 17,944 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 65.500 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt. Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.



Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com. (26.04.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktie: Gute Rahmenbedingungen für Praxair-Übernahme - Long-Position aufbauen! AktienanalyseMarkus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", ist für die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde AG (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) in einer aktuellen Aktienanalyse positiv gestimmt.Vom Linde-Wettbewerb habe es Neuigkeiten gegeben. Air Liquide habe Airgas übernommen. Man habe sich jetzt bezüglich der Synergien zu Wort gemeldet. Diese würden sehr hoch ausfallen und sich schnell umsetzen lassen. Das könnte laut dem Aktienprofi auch das Thema "Linde-Praxair" beflügeln, wo jetzt in Kürze die nächste Diskussionsrunde mit den Arbeiter-Vertretern anstehe. Der Börsenexperte gehe davon aus, dass Wolfgang Reitzle das ganze Thema durchdrücken werde. Insgesamt biete das gute Rahmenbedingungen, um das Thema "Praxair" voranzutreiben.Die Linde-Aktie stehe kurz davor, das alte Hoch bei 165 Euro anzugehen.Insofern könnte man bei einem Ausbruch - mit Blick auf eine möglicherweise erfolgreiche Praxair-Übernahme - durchaus erste Position in der Linde-Aktie auf der Long-Seite aufbauen, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.04.2017)Börsenplätze Linde-Aktie:Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:163,05 EUR +1,18% (26.04.2017, 12:36)