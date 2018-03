ISIN Linde-Aktie:

Kurzprofil Linde AG:



Die Linde Group (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.



Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com (09.03.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde AG (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) fest.Die Q4-Zahlen seien insgesamt ohne größere Überraschungen ausgefallen. Das berichtete Nettoergebnis habe von einem Einmalertrag aus der US-Steuerreform profitiert. Im Gesamtjahr habe die Guidance erreicht werden können. Für 2018 werde ein Anstieg des bereinigten Umsatzes (2017: 16,20 Mrd. Euro) um +/-0% bis +4% y/y und des bereinigten EBITDA (2017: 4,09 Mrd. Euro) um +/-0% bis +5% y/y in Aussicht gestellt. Der Erfolg der Fusion mit Praxair hänge jetzt noch von der kartellrechtlichen Freigabe ab. Als Käufer der notwendigerweise abzugebenden Assets sollten insbesondere die großen Wettbewerber infrage kommen. Da die Annahmequote bei über 90% liege, schätze der Analyst einen Squeeze-Out für die nicht zum Umtausch eingereichten Anteile als wahrscheinlich ein. Spekulationen hierauf könnten zu Kursimpulsen führen. Er habe seine Prognosen angepasst (u.a. EPS 2018e: 7,78 (alt: 8,18) Euro; EPS 2019e: 8,51 (alt: 8,86) Euro).Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Linde-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 193,00 Euro bekräftigt. (Analyse vom 09.03.2018)