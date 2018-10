ISIN Linde-Aktie:

Die Linde Group (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.



Hannover (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, stellt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde AG (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) ein.Kurz vor Verstreichen der nach deutschem Recht einzuhaltenden Frist seien sämtliche Bedingungen für den Zusammenschluss von Linde und Praxair erfüllt worden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Mit Wirkung zum 29. Oktober 2018 sei der Handel in Aktien der Linde plc an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen worden, nachdem am vorangegangenen Freitag der Handel letztmalig in den zum Umtausch eingereichten Aktien der Linde AG stattgefunden habe. Im DAX sei entsprechend eine außerplanmäßige Anpassung vorgenommen worden, so dass jetzt die Aktien der Linde plc im DAX enthalten seien. Sollte sich der Handel in der Aktie nach New York verlagern und eine Verringerung der Börsenumsätze in Frankfurt daraus resultieren, wäre nach dem Regelwerk der Deutschen Börse aber auch ein Abstieg aus dem DAX vorstellbar. Für die nicht zum Umtausch eingereichten Aktien der Linde AG rücke nun der angekündigte Squeeze-out näher. Bei Kursen oberhalb der festgelegten Barabfindung empfehle Strauß den Verkauf der Linde-Aktie. Sollte die Notierung wieder unter die Schwelle von 188,24 Euro fallen, wäre es ratsam, die Aktie bis zum Squeeze-out zu halten. Angesichts des voraussichtlichen Squeeze-out und der schon jetzt geringen Marktbreite beende NORD LB ab sofort die Coverage für die Aktie der Linde AG. Sie werde diese nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben, so Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Linde (zum Umtausch) AG": Keine vorhanden.Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:190,50 EUR -0,18% (30.10.2018, 13:42)Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:190,45 EUR +0,08% (30.10.2018, 13:57)