Linde-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 193,00 halten Independent Research Bernhard Weininger 20.02.2018 230,00 buy UBS Geoff Haire 07.02.2018 242,50 buy Baader Bank Markus Mayer 06.02.2018 242,00 buy Société Générale Peter Clark 23.01.2018 240,00 buy Merrill Lynch Stephanie Bothwell 11.01.2018 227,00 buy Deutsche Bank Tim Jones 11.01.2018 171,00 market perform Bernstein Research Jeremy Redenius 08.01.2018 212,00 neutral JPMorgan Chetan Udeshi 08.01.2018 244,00 buy Jefferies Laurence Alexander 02.01.2018 156,00 verkaufen Nord LB Thorsten Strauß 27.11.2017 185,00 hold Warburg Research Eggert Kuls 30.10.2017 150,00 sell S&P Capital IQ Aaron Ho 27.10.2017 180,00 hold Commerzbank Michael Schäfer 27.10.2017 175,00 neutral equinet AG Knud Hinkel 27.10.2017

Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:

173,35 EUR +0,32% (07.03.2018, 15:12)



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

173,45 EUR +0,06% (07.03.2018, 15:24)



ISIN Linde-Aktie:

DE0006483001



WKN Linde-Aktie:

648300



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LNAGF



Kurzprofil Linde AG:



The Linde Group (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 16,948 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 60.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. (07.03.2018/ac/a/d)







Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Linde-Aktie (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) vor Bekanntgabe der Jahreszahlen 2017 zu? 244 oder 150 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde AG wird am 8. März seine Jahreszahlen 2017 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Linde-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Laurence Alexander. Der Aktienanalyst von Jefferies hat am 2. Februar sein Kursziel von 244 Euro und sein "buy"-Rating für die Linde-Aktie bestätigt. Zinserhöhungen dürften mit einer höheren Inflation einhergehen, wovon die Branche üblicherweise aufgrund vorgezogener Investitionen der Kunden profitiere. Die Steuererleichterungen in den USA hätten positive Auswirkungen auf die EPS-Prognosen des Analysten für 2018. Alexander bevorzuge in der Branche die beiden Fusionspartner Praxair und Linde.Hingegen hat Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, am 20. Februar angesichts einer deutlichen Dividendenanhebung im Zuge des Zusammenschlusses mit Praxair sein Kursziel von 193 Euro und sein "halten"-Votum für die Linde-Aktie bestätigt. Weininger rechne nicht mit einem Scheitern des Fusionsvorhabens. Sollte es allerdings dazu kommen, würde sich die Gesamtjahresdividende um 3,10 Euro/Aktie verringern.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Linde-Aktie?Börsenplätze Linde-Aktie: