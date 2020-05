Kursziel

Linde-Aktie Rating

Linde-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 215,00 EUR Buy Berenberg Rikin Patel 04.05.2020 - Neutral J.P. Morgan Jeffrey Zekauskas 15.04.2020 185,00 EUR Market-Perform Bernstein Research Jonas Oxgaard 15.04.2020 190,00 EUR Buy UBS Andrew Stott 09.04.2020 187,50 EUR Kaufen DZ BANK Sven Kürten 07.04.2020 165,00 EUR Add Baader Bank Markus Mayer 06.04.2020 210,00 EUR Buy Kepler Cheuvreux - 03.04.2020 192,00 EUR Buy Goldman Sachs Robert Koort 30.03.2020 255,00 USD Buy Jefferies Laurence Alexander 15.03.2020 199,00 USD Buy HSBC Sriharsha Pappu 13.03.2020 235,00 EUR Buy Deutsche Bank Tim Jones 13.03.2020 235,00 USD Overweight Wells Fargo Advisors Michael Sison 12.03.2020 250,00 USD Overweigh Morgan Stanley Vincent Andrews 11.03.2020

Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

169,45 EUR +0,62% (06.05.2020, 08:26)



Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:

170,20 EUR +3,21% (05.05.2020)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (06.05.2020/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) vor Bekanntgabe der Zahlen zu? 255,00 USD oder 165,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc wird am 7. Mai die Zahlen für das erste Quartal 2020 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Linde-Aktie anbetrifft, hat Laurence Alexander, Analyst von Jefferies am 15.03.2020 sie weiterhin mit dem Rating "buy" bewertet. Das Kursziel wurde bei 255 USD belassen. Ein kurzfristiger Schock bei der Nachfrage nach Chemieprodukten vor allem in Europa habe ihn zu einer Senkung der Schätzungen für insgesamt 17 Branchenwerte veranlasst. Bei Linde sei dies aber ohne Folgen für das Kursziel geblieben.Die niedrigste Kursprognose für die Linde-Aktie kommt von der Baader Bank. Analyst Markus Mayer hat den Titel in einer Branchenstudie vom 06.04.2020 von "reduce" auf "add" hochgestuft, das Kursziel aber von 180,00 auf 165,00 Euro gesenkt. Den europäischen Chemieunternehmen stehe in den kommenden drei bis vier Monaten wegen der Covid-19-Pandemie ein herber Abschwung bevor, so der Analyst. Im Gegensatz zur Zeit der Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 aber sei der Industriegaskonzern Linde nun robuster aufgestellt. Zudem sei die Bilanz jetzt stärker als damals.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Linde-Aktie auf einen Blick: