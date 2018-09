Kursziel

Linde-Aktie (zum Umtausch)

(EUR) Rating

Linde-Aktie (zum Umtausch) Firma Aktienanalyst Datum: 226 kaufen DZ Bank Peter Spengler 03.09.2018 188 reduce Kepler Cheuvreux Martin Rödiger 22.08.2018 180 hold Commerzbank Michael Schäfer 22.08.2018 240 buy UBS Andrew Stott 20.08.2018 225 buy Société Générale Peter Clark 17.08.2018 176 neutral equinet AG Knud Hinkel 06.08.2018 176 overweight Barclays Sebastian Satz 06.08.2018 242,50 buy Baader Bank Markus Mayer 06.08.2018 230 overweight JPMorgan Chetan Udeshi 06.08.2018 215 halten LBBW Ulle Wörner 27.07.2018 195 hold Warburg Research Eggert Kuls 26.07.2018 198 halten NordLB Thorsten Strauß 25.07.2018



Börsenplätze Linde-Aktie (zum Umtausch):



Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie (zum Umtausch):

190,95 EUR -1,47% (05.09.2018, 16:36)



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie (zum Umtausch):

191,20 EUR -1,44% (05.09.2018, 16:44)



ISIN Linde-Aktie (zum Umtausch):

DE000A2E4L75



WKN Linde-Aktie (zum Umtausch):

A2E4L7



Ticker-Symbol Linde-Aktie(zum Umtausch):

LINU



Kurzprofil Linde AG:



Die Linde Group (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com. (05.09.2018/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Linde-Aktie (zum Umtausch) (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU) nach Bekanntgabe der Q2-Zahlen zu? 242,50 oder 176,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie (zum Umtausch) auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde AG hat am 25. Juli seine Q2-Zahlen vorgelegt.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 25. Juli zu entnehmen ist, hat der vor der Fusion mit Praxair stehende Linde-Konzern in Q2 von einem besseren Geschäften in der kleineren Sparte Anlagenbau profitiert. Der Umsatz der Münchner habe von April bis Juni um 1,1 Prozent auf 4,46 Milliarden Euro zugelegt, wie Linde mitgeteilt habe. Bereinigt um Währungseffekte wären die Erlöse sogar um acht Prozent gewachsen.Das operative Ergebnis (EBITDA) sei nicht zuletzt dank Kosteneinsparungen um 3,3 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro gestiegen. Unter dem Strich sei ein Nettogewinn von 429 Millionen Euro übrig geblieben. Das seien gut 50 Prozent mehr als ein Jahr zuvor gewesen.Jedoch rücke die Bilanz derzeit bei Linde eher in den Hintergrund. Denn bei den Münchener stehe schon seit längerem die geplante Fusion mit dem kleineren US-Konkurrenten Praxair zum weltgrößten Gase-Anbieter im Mittelpunkt. Der Abschluss der Fusion sei weiterhin in der zweiten Jahreshälfte geplant, habe es geheißen.Um die Kartellbehörden in Europa, den USA und Brasilien zur Genehmigung des Deals zu bewegen, hätten beide Konzerne milliardenschwere Verkäufe angekündigt. Denn während die Aktionäre bereits dem Zusammengehen zugestimmt haben, kann die Fusion noch an zu hohen Auflagen oder dem Veto der Kartellbehörden scheitern, so die dpa-AFX weiter.Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, hat am 25.07. nach Q2-Zahlen sein Kursziel von 172 auf 198 EUR erhöht, jedoch das Votum für die Linde-Aktie (zum Umtausch) auf "halten" belassen. Das H1 des Gasekonzerns sei trotz eines rückläufigen Umsatzes besser als erwartet verlaufen, so der Analyst. Hinzu kämen große Fortschritte bei dem angestrebten Zusammenschluss mit Praxair.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Linde-Aktie (zum Umtausch)?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Linde-Aktie (zum Umtausch) auf einen Blick: