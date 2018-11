Kursziel

Linde-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 156 buy Kepler Cheuvreux Martin Rödiger 12.11.2018 - buy Jefferies Laurence Alexander 12.11.2018 - market perform BMO Capital Markets - 09.11.2018 242,50 buy Baader Bank Markus Mayer 09.11.2018 - equal-weight Barclays Duffy Fischer 05.11.2018 119 underperform Bernstein Research Gunther Zechmann 05.11.2018 185 Dollar overweight JPMorgan Jeffrey Zekauskas 02.11.2018 227 buy Deutsche Bank Tim Jones 02.11.2018 153 halten DZ BANK Peter Spengler 30.10.2018 140 halten NordLB Thorsten Strauß 30.10.2018 234 buy Société Générale Peter Clark 22.10.2018 240 buy UBS Geoff Haire 19.10.2018 236 outperform Exane BNP Paribas Nicola Tang 02.10.2018 176 neutral equinet AG Knud Hinkel 01.10.2018 180 hold Commerzbank Michael Schäfer 22.08.2018 195 hold Warburg Research Eggert Kuls 26.07.2018

Kurzprofil Linde plc:



Die Linde Group (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.



Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com. (13.11.2018/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Linde-Aktie (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) vor Bekanntgabe der Q3-Zahlen zu? 242,50 oder 119,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc wird am 14. November die Zahlen für das dritte Quartal 2018 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Linde-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Markus Mayer. Der Aktienanalyst der Baader Bank hat am 09.11. vor Zahlen das Kursziel von 242,50 Euro und das "buy"-Rating für die Linde-Aktie bestätigt. Der Zwischenbericht dürfte angesichts des Zusammenschlusses mit Praxair wenig Bedeutung haben, so Mayer. Der Analyst gehe von einer Neubewertung aus und führe die Papiere des Industriegasekonzerns auf der Favoritenliste.Dagegen hat Gunther Zechmann, Aktienanalyst von Bernstein Research, am 05.11. nach der Fusion mit Praxair die Coverage für die Linde-Aktie mit einem Kursziel von 119 Euro und einem "underperform"-Rating aufgenommen. "Nimm das Geld und renne", habe Zechmann seine Aktienanalyse betitelt. Der Optimismus der Investoren sei viel zu hoch. Dies zeige sich bereits daran, dass die Aktien selbst bei Berücksichtigung des gesamten Synergiepotenzials deutlich höher bewertet seien als Air Liquide und Air Products. Der Analyst zweifle am Erfolg der Integration von Praxair und Linde.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Linde-Aktie?Börsenplätze Linde-Aktie: