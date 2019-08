Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:

Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (15.08.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Linde: +21 Prozent seit Jahresbeginn! AktienanalyseWährend zahlreiche Firmen vor einem Gewinn- und Umsatzrückgang warnen, zeigt sich der deutschamerikanische Industriegase-Konzern Linde (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unverändert zuversichtlich, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Geschäfte würden so gut laufen, dass das Unternehmen zum zweiten Mal binnen weniger Monate seine Jahresprognose angehoben habe. Statt um 9 bis 13 Prozent solle der Gewinn 2019 nun um 12 bis 16 Prozent auf 6,95 bis 7,18 Dollar je Aktie wachsen.Die Börsen-Bilanz sei entsprechend: Seit Jahresbeginn sei die "neue" Linde um mehr als 21 Prozent nach oben geklettert. Die Linde-Aktie zählt damit zu den stärksten Werten im DAX, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 32/2019)Börsenplätze Linde-Aktie: