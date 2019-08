Kursziel

Linde-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 207,00 EUR Kaufen DZ BANK Peter Spengler 22.07.2019 115,00 EUR Underperform Bernstein Research Gunther Zechmann 17.07.2019 190,00 EUR Buy UBS Andrew Stott 10.07.2019 - Buy Jefferies Laurence Alexander 20.06.2019 200,00 EUR Buy Deutsche Bank Tim Jones 14.06.2019 210,00 USD Outperform BMO Capital Markets - 17.05.2019 164,00 EUR Halten Independent Research Sven Diermeier 13.05.2019 150,00 EUR Halten NordLB Thorsten Strauß 13.05.2019 - Buy Kepler Cheuvreux Martin Rödiger 13.05.2019 - Sell Baader Bank Markus Mayer 10.05.2019

Börsenplätze Linde-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:

168,50 EUR -2,97% (02.08.2019, 16:19)



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

168,20 EUR -2,49% (02.08.2019, 16:33)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (02.08.2019/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) vor Bekanntgabe der Zahlen zu? 207,00 oder 115,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc wird am 05. August die Zahlen für das zweite Quartal 2019 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Linde-Aktie anbetrifft, hat Peter Spengler, Aktienanalyst der DY BANK, am 22.07. das "kaufen"-Rating für die Linde-Aktie bestätigt. Der faire Wert sei von 194,00 auf 207,00 Euro angehoben worden. Er rechne beim Industriegase-Hersteller mit einer stabilen Entwicklung im zweiten Quartal. Erneut habe er die starke Marktposition in den USA hervorgehoben.Die niedrigste Kursprognose für die Linde-Aktie kommt von Bernstein Research. Gunther Zechmann, Aktienanalyst von Bernstein Research, hat am 17.07. das "underperform"-Rating für die Linde-Aktie bestätigt. Das Kursziel sei von 119,00 auf 115,00 Euro gesenkt worden. Das Konjunkturumfeld schwäche sich weiter ab, so der Analyst in einem Ausblick zur Berichtssaison der Chemiebranche. Von Frühzyklikern rate er weiter ab. Bei den Anlegerlieblingen sehe Zechmann erhöhte Rückschlagsrisiken. Dazu zähle auch Linde.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Linde-Aktie auf einen Blick: