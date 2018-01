Japanische und koreanische Händler sind Aufpreis satt



Meiner Einschätzung nach hätten japanische und koreanische Händler wohl einfach genug davon, einen Aufpreis zu zahlen und würden abwarten, bis sich der Markt beruhige. Denn der Preis pro Bitcoin auf den Krypto-Börsen beider Ländern sei für gewöhnlich um 25 Prozent höher als im Westen. Anleger dort dürften sich daher zurücklehnen, bis Furcht und Bedenken ausgeräumt seien und sie einen besseren Einstiegspreis finden würden.



Was auch immer diesen Pullback ausgelöst habe: Es mache die Menschen nervös. Man sollte sich deshalb vor Augen führen, dass Kryptowährungen extrem riskant seien, auch wenn sie im vergangenen Jahr zu den Anlageklassen mit der besten Performance überhaupt gezählt hätten. Dennoch würden viele den Preissturz als exzellente Möglichkeit erachten, um wieder zu kaufen. Alle, die zu Höchstständen eingestiegen seien, dürften sich derzeit hingegen weniger gut fühlen. (16.01.2018/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Mati Greenspan, Senior Market Analyst bei der Social-Trading-Plattform eToro, kommentiert die jüngsten Preisstürze am Markt für Kryptowährungen:Auf dem Markt für Kryptowährungen gehe es aktuell drunter und drüber. Panische Verkäufe hätten für enorme Preisbewegungen gesorgt. Der Grund für den Abverkauf sei nicht eindeutig. Auffällig aber seien vor allem niedrigere Handelsvolumina in Japan und Südkorea als üblich. Beide Nationen würden gemeinhin zu den wichtigsten Märkten für Kryptowährungen zählen. Im Jahr 2018 würden sie sich aber bisher allgemein eher in Zurückhaltung üben.