Mit dieser Perspektive vor Augen hebe sich auch der bleierne Schleier, der momentan über der Menschheit liege und man könne optimistischer nach vorne blicken. Bereits im Frühjahr dürfte sich das Zusammentreffen von zwei positiven Effekten bemerkbar machen, wenn zum geringeren Infektionsgeschehens (witterungsbedingt) eine immer größere Zahl geimpfter Menschen hinzukomme. Die Analysten würden davon ausgehen, dass dann eine Vielzahl von Einschränkungen aufgehoben werde und dass man wieder zurück in das gewohnte und teils schmerzlich vermisste Leben finden könne. Nicht sofort, aber in immer schnelleren Schritten.



Die Börsen würden bekanntermaßen viele dieser Entwicklungen vorwegnehmen, und so sei es auch hier. Einen kleinen Eindruck habe man sich schon nach dem Zulassungsantrag von BioNTech am 10. November gewinnen können: Die Kurse von Airlines beispielsweise seien geradezu explodiert. Die Analysten würden daher glauben, dass man vor einer Favoriten-Branchenrotation stehe - zumindest vor einer teilweisen. Die sogenannten "stay-at-home" Aktien, also Titel die von Heimarbeit und mehr (unfreiwilliger) Zeit zuhause profitieren würden, würden eher konsolidieren. Aktien, die im Jahresverlauf zurückgeblieben seien, würden dagegen aufholen. Auch (oder gerade) jetzt gelte jedoch: Strohfeuer seien keine gute Anlagestrategie. Es gelte daher, die Werte herauszufiltern, die gut durch die Krise gekommen seien und ein dauerhaft profitables Geschäftsmodell hätten.



Nun hätten die Analysten bei der Fürst Fugger Privatbank diese Rotation in den letzten Monaten schon antizipiert und nicht alles, was in den letzten Monaten gut gelaufen sei, werde gleich unter Druck geraten. Sie würden daher die auch weiterhin gut laufenden US-Technologiewerte behalten und hätten diese durch günstige Perlen aus den klassischen Industrien ergänzt. Dabei sei ihnen klar, dass auch in diesen klassischen Branchen viele Dinge nach der Pandemie nicht mehr so sein würden, wie vorher. Aber genauso, wie sie noch vom Weihnachts-Onlinegeschäft 2020 profitieren möchten, würden sie in den Portfolios die Nachholeffekte mitnehmen wollen, wenn die Corona-Beschränkungen sukzessive auslaufen würden. Auch 2021 werde die Musik am lautesten jenseits des Atlantiks und in China spielen. Auch dort hätten die Analysten ihre Investitionen ausgebaut.



Insgesamt seien die Analysten für die kommenden Monate positiv für die Aktienmärkte gestimmt. Zu den oben beschriebenen Effekten kämen noch diverse Stimulierungspakete hinzu. Und mit der ehemaligen FED-Chefin Janet Yellen, erwartet uns eine US-Finanzministerin, die für eine lockere Finanzpolitik bekannt ist, so Rainer Weyrauch. (30.11.2020/ac/a/m)







