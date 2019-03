Zitate:



München (www.aktiencheck.de) - Nach drei Tagen Brexit-Abstimmungen diese Woche, folgt nächste "nur" ein Abstimmungstag im britischen Parlament: Am Dienstag soll nochmals über Theresa Mays mit der EU ausgehandelten Vertrag votiert werden, berichten die Experten von Merck Finck Privatbankiers.Sollte es hier nicht zu einer überraschenden Zustimmung kommen, dürfte der Fokus der Finanzmärkte auf den weltwirtschaftlichen Perspektiven liegen. "Die zahlreichen Stimmungsdaten nächste Woche werden zeigen, ob die aufkeimende Hoffnung auf ein baldiges Ende des moderateren Konjunkturtrends berechtigt ist", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck sehe jenseits der wohl weiter gedämpften Unternehmensstimmung Hoffnungsschimmer: "Zu der wohl weiter überwiegend guten weltweiten Verbraucherstimmung dürfte in China dank zahlreicher staatlicher Maßnahmen im Jahresverlauf eine wieder bessere wirtschaftliche Dynamik hinzukommen." Greil meine, wenn zudem bald der Handelskonflikt zwischen den USA und China überzeugend gelöst würde, wäre tatsächlich wieder Licht am Ende des Konjunkturtunnels, sprich, etwas ansteigende globale Wachstumserwartungen wären realistisch.