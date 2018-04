Nachbarschaftskommissar Johannes Hahn fügte hinzu: "Der Beitrag der EU ist ein Zeichen unserer Unterstützung der Regierung von Libanon, zu deren Aufgabe es nun zählt, einen Fahrplan für Strukturreformen voranzutreiben, um die wirtschaftliche Entwicklung im Land zum Wohle aller anzukurbeln. Wir werden mit unserer Investitionsoffensive für Drittländer diese Bemühungen unterstützen und begleiten."



Das Hilfspaket umfasst bis zu 50 Mio. Euro an Darlehen. Mit dem Geld könnte in den kommenden drei Jahren technische Hilfe mobilisiert und die erforderliche Konzessionalität der Darlehen gewährleistet werden.



Libanons Wirtschaft befindet sich in einer schweren Krise, die durch den Krieg in Syrien verschärft wird. Um Geld und Investitionen für das Land zu mobilisieren, findet heute in Paris eine Geberkonferenz statt. (06.04.2018/ac/a/m)







Die Europäische Union hat Libanon und der libanesischen Bevölkerung stets zur Seite gestanden. Ein starker und widerstandsfähiger Libanon ist nicht nur in unser beider Interesse, sondern auch im Interesse der gesamten Region", sagte die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini, dazu. "Libanon ist ein Spiegel des gesamten Nahen Ostens, seiner Vielfalt, seiner Komplexität und seiner Schönheit. Mit diesem neuen Paket bekräftigt die Europäische Union ihre Unterstützung für die libanesische Wirtschaft zum Nutzen der libanesischen Bevölkerung und ermutigt die libanesische Regierung, den Weg der eingeleiteten Strukturreformen weiterzuverfolgen.