Börsenplätze Levi Strauss-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Levi Strauss-Aktie:

17,25 EUR -1,71% (17.12.2020, 11:32)



NYSE-Aktienkurs Levi Strauss-Aktie:

21,35 USD +2,55% (16.12.2020)



ISIN Levi Strauss-Aktie:

US52736R1023



WKN Levi Strauss-Aktie:

A2PFHR



Ticker-Symbol Levi Strauss-Aktie:

LV2B



NYSE Ticker-Symbol Levi Strauss-Aktie:

LEVI



Kurzprofil Levi Strauss & Co.:



Levi Strauss & Co. (ISIN: US52736R1023, WKN: A2PFHR, Ticker-Symbol: LV2B, NYSE-Symbol: LEVI) ist ein Hersteller von Bekleidungsartikeln. Die Gesellschaft entwirft und vermarktet Jeans, Freizeitkleidung sowie Accessoires für Männer, Frauen und Kinder. Neben dem Brand Levi's gehören ferner Dockers und Denizen zu den Marken der Gruppe. Die Produkte werden weltweit in über 110 Ländern über Einzelhandelsketten, Kaufhäuser, Internet sowie eine weltweite Präsenz von rund 3.000 Einzelhandelsgeschäften und Shop in Shops verkauft. Der Unternehmenssitz von Levi Strauss befindet sich San Francisco. (17.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Levi Strauss-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Jeansherstellers Levi Strauss & Co. (ISIN: US52736R1023, WKN: A2PFHR, Ticker-Symbol: LV2B, NYSE-Symbol: LEVI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Jeans-Kultmarke lebe wieder - und gebe an der Börse weiter Gas. Am Mittwoch sei die Aktie von Levi Strauss um 2,6 Prozent auf 21,35 Dollar geklettert und damit auf den höchsten Stand seit März gestiegen. Der Titel profitiere weiterhin von einer Aufstufung von Goldman Sachs. Das Rekordhoch rücke in greifbare Nähe.Nach dem Break über die Marke von 20,50 Dollar rücke nun der Widerstand aus dem Sommer 2019 im Bereich 21,80 Dollar in den Fokus. Angesichts des starken Momentums, das Levi Strauss derzeit aufweise, sollte der Angriff in den kommenden Tagen erfolgen. Gelinge das Break, könnte es schon bald Richtung Rekordhoch bei 24,50 Dollar gehen.Der Aufwärtstrend von Levi Strauss habe mit starken Zahlen für das dritte Quartal (Juni bis August) begonnen. Dabei habe der US-Konzern die Prognosen der Wall Street sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis übertroffen.Überraschend stark habe sich der Online-Handel entwickelt. Hier hätten die Erlöse im Jahresvergleich um 52 Prozent zugelegt."Der Aktionär" habe Levi Strauss im Oktober empfohlen. Seitdem liege die Aktie 23 Prozent vorne. Trotz der Rally sei der Titel mit einem 2021er KGV von 18 moderat bewertet. Das sehe auch Goldman Sachs so: Analystin Alexandra Walvis habe die Aktie von "verkaufen" auf "kaufen" heraufgestuft und das Kursziel auf 23 Dollar angehoben.Tipp des "Aktionär": Gewinne laufen lassen, Stopp auf 14 Euro nachziehen, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 17.12.2020)