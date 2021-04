NYSE-Aktienkurs Levi Strauss-Aktie:

Kurzprofil Levi Strauss & Co.:



Levi Strauss & Co. (ISIN: US52736R1023, WKN: A2PFHR, Ticker-Symbol: LV2B, NYSE-Symbol: LEVI) ist ein Hersteller von Bekleidungsartikeln. Die Gesellschaft entwirft und vermarktet Jeans, Freizeitkleidung sowie Accessoires für Männer, Frauen und Kinder. Neben dem Brand Levi's gehören ferner Dockers und Denizen zu den Marken der Gruppe. Die Produkte werden weltweit in über 110 Ländern über Einzelhandelsketten, Kaufhäuser, Internet sowie eine weltweite Präsenz von rund 3.000 Einzelhandelsgeschäften und Shop in Shops verkauft. Der Unternehmenssitz von Levi Strauss befindet sich San Francisco. (19.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Levi Strauss-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Jeansherstellers Levi Strauss & Co. (ISIN: US52736R1023, WKN: A2PFHR, Ticker-Symbol: LV2B, NYSE-Symbol: LEVI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Levi Strauss ist eine laufende Empfehlung von "Der Aktionär". Der Aktienprofi verweise auf ein neues Allzeithoch bei 29,03 USD. Zuletzt seien Einzelhandelszahlen aus den USA gekommen, die mit 10% deutlich besser als erwartet gewesen seien. Levi Strauss sei hier auch Profiteur. Wenn die Zeit der Lockerung da sei, dann würden sich die Leute auch Luxus-Mode-Jeans gönnen können. Das werden sie bei der immer sehr beliebten Kult-Marke Levi Strauss erwerben können, so Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.04.2021)Die vollständige Analyse von Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Levi Strauss-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Levi Strauss-Aktie:24,06 EUR -0,66% (19.04.2021, 15:56)