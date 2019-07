Börsenplätze Levi Strauss-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Levi Strauss-Aktie:

18,052 EUR -3,20% (11.07.2019, 16:42)



NYSE-Aktienkurs Levi Strauss-Aktie:

20,32 USD -2,40% (11.07.2019, 16:37)



ISIN Levi Strauss-Aktie:

US52736R1023



WKN Levi Strauss-Aktie:

A2PFHR



Ticker-Symbol Levi Strauss-Aktie:

LV2B



NYSE Ticker-Symbol Levi Strauss-Aktie:

LEVI



Kurzprofil Levi Strauss & Co.:



Levi Strauss & Co. (ISIN: US52736R1023, WKN: A2PFHR, Ticker-Symbol: LV2B, NYSE-Symbol: LEVI) ist ein Hersteller von Bekleidungsartikeln. Die Gesellschaft entwirft und vermarktet Jeans, Freizeitkleidung sowie Accessoires für Männer, Frauen und Kinder. Neben dem Brand Levi's gehören ferner Dockers und Denizen zu den Marken der Gruppe. Die Produkte werden weltweit in über 110 Ländern über Einzelhandelsketten, Kaufhäuser, Internet sowie eine weltweite Präsenz von rund 3.000 Einzelhandelsgeschäften und Shop in Shops verkauft. Der Unternehmenssitz von Levi Strauss befindet sich San Francisco. (11.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Levi Strauss-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Levi Strauss & Co. (ISIN: US52736R1023, WKN: A2PFHR, Ticker-Symbol: LV2B, NYSE-Symbol: LEVI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für den traditionsreichen Jeans-Hersteller Levi Strauss sei es im zweiten Quartal nicht optimal gelaufen. Wegen hoher Kosten für den Börsengang sei der Gewinn im Jahresvergleich um 63 Prozent auf unter dem Strich 29 Millionen Dollar eingebrochen. Die IPO-Euphorie sei verflogen. Die Aktie nähere sich dem Ausgabepreis.Es habe begonnen wie ein Börsenmärchen. 34 Prozent habe die Levi-Aktie am ersten Handelstag im März zugelegt. Ausgerechnet Levi Strauss - das Unternehmen, das nach 1971 zum zweiten Mal an die Börse gegangen sei. Vor drei Monaten, über 30 Jahre nach der Privatisierung, habe der 166 alte Modekonzern ein fulminantes Comeback auf dem Parkett an der Wall Street hingelegt.Doch nun sei die anfängliche Euphorie weg. Viele Anleger seien mit ihrer Position im Minus. Der Grund: Levi habe schwache Zahlen für das zweite Quartal gemeldet - sowohl der Gewinn als auch der Umsatz von 1,3 Milliarden Dollar hätten unter den Erwartungen des Marktes gelegen.Die Anleger würden entsetzt auf die schwachen Zahlen und die Umsatzwarnung reagieren. Nach einem Minus von zwölf Prozent am Mittwoch gehe es am Donnerstag weiter abwärts.Mit einem KGV von 19 hat Levi Strauss mittlerweile ein interessantes Bewertungsniveau erreicht, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Doch das Vertrauen vieler Anleger sei nun erst einmal dahin. Wer sich in der Modebranche engagieren wolle, für den könnte der Turnaround-Kandidat HUGO BOSS interessant sein. (Analyse vom 11.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link