Börsenplätze Lenzing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lenzing-Aktie:

86,40 EUR -1,48% (04.05.2022, 09:07)



Wiener Börse-Aktienkurs Lenzing-Aktie:

87,00 EUR -0,23% (04.05.2022, 10:47)



ISIN Lenzing-Aktie:

AT0000644505



WKN Lenzing-Aktie:

852927



Ticker-Symbol Lenzing-Aktie:

LEN



Wiener Börse-Symbol Lenzing-Aktie:

LNZ



Kurzprofil Lenzing Aktiengesellschaft:



Die Lenzing Gruppe (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wiener Börse-Symbol: LNZ) steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen - von der eleganten Damen-Oberbekleidung über vielseitige Denim-Stoffe bis zur High-Performance-Sportbekleidung. Aufgrund ihrer konstant hohen Qualität sowie ihrer biologischen Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit eignen sich Lenzing Fasern auch bestens für den Einsatz in Hygieneprodukten und für Anwendungen in der Landwirtschaft.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilbranche in Richtung Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren sowie die Ziele des Pariser Klimaabkommens und des "Green Deals" der EU-Kommission zu erreichen, hat Lenzing eine klare Vision: Nämlich eine CO2-freie Zukunft zu verwirklichen. (04.05.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Lenzing-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie der Lenzing Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wiener Börse-Symbol: LNZ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Lenzing habe im ersten Quartal 2022 eine bemerkenswerte Fähigkeit gezeigt, gestiegene Kosten an Kunden weiterzugeben. Die Zahlen hätten sich zwar im Jahresvergleich auf Basis des Betriebsergebnisses vor Abschreibungen (EBITDA) von EUR 94,5 Mio. auf EUR 88,0 Mio. verschlechtert, die Analysten der RBI hätten aber aufgrund der allgemein gestiegenen Kosten mit weit weniger finanziellem Erfolg gerechnet. Die Bruttomarge habe mit 21% weit über dem Vorquartal (18%) gelegen, das aus heutiger Sicht nur ein Übergangsquartal gewesen zu sein scheine, bevor im ersten Quartal die Kunden höhere Preise akzeptiert hätten. Zudem würden die Baumwollpreise derzeit immer neue Höchststände erreichen, was die Spezialprodukte von Lenzing nicht nur ökologischer, sondern auch günstiger erscheinen lasse.Lenzing habe den Ausblick für 2022, nämlich ein signifikant besseres EBITDA, heute bestätigt. Die Schätzungen der Analysten der RBI und die Markterwartungen lägen derzeit bei etwa EUR 480 Mio., was im Lichte der jüngsten Zahlen eher machbar erscheine.Unsere letzte Empfehlung für Lenzing lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 04.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity