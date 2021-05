Börsenplätze Lenzing-Aktie:



Kurzprofil Lenzing Gruppe:



Die Lenzing Gruppe (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wien: LNZ, Nasdaq OTC-Symbol: LNZNF) ist ein Weltmarktführer mit Sitz in Österreich und Produktionsstätten in allen wichtigen Märkten sowie einem weltweiten Netz an Verkaufs- und Marketingbüros.Lenzing versorgt die globale Textil- und Nonwovens-Industrie mit hochwertigen, botanischen Cellulosefasern. Die Palette reicht von Faserzellstoff über Standardfasern bis zu innovativen Spezialfasern.



Lenzing setzt mit Qualität und Innovationskraft Standards auf dem Gebiet der Cellulosefasern. Mit 77 Jahren Erfahrung in der Faserproduktion ist die Lenzing Gruppe der einzige Hersteller weltweit, der in großem Maßstab alle drei Generationen von Cellulosefasern - von der klassischen Viscose- über die Modal- bis zur Lyocell-Faser TENCEL® - unter einem Dach vereint. (05.05.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Lenzing-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Lenzing-Aktie (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wien: LNZ, Nasdaq OTC-Symbol: LNZNF) unter die Lupe.Lenzing habe schon vor den offiziellen Zahlen zum ersten Quartal das Betriebsergebnis veröffentlicht und aufgrund der verbesserten Situation an den Märkten den Jahresausblick erhöht. Dies sei nun bestätigt worden.Der österreichische Faserhersteller Lenzing habe dank höherer Zellstoffpreise und wiedererstarkender Textilnachfrage im Q1 21 einen im Jahresvergleich um 5% höheren Umsatz berichten können. Zugleich sei der Anteil an Spezialfasern wie Tencel oder ökologisch zertifizierter Ecovero-Viskose weiter angestiegen, was sich auch in einer besseren Rentabilität niedergeschlagen habe. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) stiege im Vergleich zum bereits pandemiegeschüttelten Vorjahresquartal um 37% auf EUR 94,5 Mio. Während die operativen Zahlen im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen hätten, sei der Nettogewinn stärker angestiegen als prognostiziert, da die Steuerlast viel geringer ausgefallen sei.Das Management habe bereits vor zwei Wochen den Ausblick für das Gesamtjahr erhöht. Während man vorher von einem EBITDA auf dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019 ausgegangen sei (d.h. EUR 327 Mio.), sehe man nun mehr als das im Bereich des Möglichen. Außerdem habe Lenzing gestern zusätzliche Investitionen in der Höhe von EUR 200 Mio. in die Umwandlung von Standard-Kapazitäten in Spezial-Kapazitäten in Asien sowie in die Reduktion des CO2-Ausstoßes angekündigt. Angesichts des laufenden riesigen Investitionsprogramms unterstreiche diese Erhöhung desselben den Optimismus des Managements gegenüber dem Markt und die Zuversicht, wichtige Verschuldungskennzahlen einzuhalten.Unsere letzte Empfehlung für die Lenzing-Aktie lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 05.05.2021)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity