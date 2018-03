Tradegate-Aktienkurs Lenzing-Aktie:

Kurzprofil Lenzing Gruppe:



Die Lenzing Gruppe (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wien: LNZ, Nasdaq OTC-Symbol: LNZNF) ist ein Weltmarktführer mit Sitz in Österreich und Produktionsstätten in allen wichtigen Märkten sowie einem weltweiten Netz an Verkaufs- und Marketingbüros.Lenzing versorgt die globale Textil- und Nonwovens-Industrie mit hochwertigen, botanischen Cellulosefasern. Die Palette reicht von Faserzellstoff über Standardfasern bis zu innovativen Spezialfasern.



Lenzing setzt mit Qualität und Innovationskraft Standards auf dem Gebiet der Cellulosefasern. Mit 77 Jahren Erfahrung in der Faserproduktion ist die Lenzing Gruppe der einzige Hersteller weltweit, der in großem Maßstab alle drei Generationen von Cellulosefasern - von der klassischen Viscose- über die Modal- bis zur Lyocell-Faser TENCEL® - unter einem Dach vereint. (20.03.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Lenzing-Aktienanalyse von Aktienanalyst Ulle Wörner von der LBBW:Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Lenzing-Aktie (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wien: LNZ, Nasdaq OTC-Symbol: LNZNF).Obwohl der Umsatz und das Ergebnis im Schlussquartal 2017 u.a. aufgrund eines ungeplanten Anlagenstillstandes leicht rückläufig gewesen seien, habe Lenzing im Geschäftsjahr 2017 ein neues Rekordergebnis erzielt. Der Umsatz habe insbesondere von höheren Preisen profitiert und sich um 6% auf 2,26 Mrd. EUR verbessert. Das EBITDA sei um 17% auf 502 Mio. EUR gestiegen. Die EBITDA-Marge habe sich dementsprechend auf 22,2% (2016: 20,1%) erhöht. Das Nettoergebnis habe mit 278 Mio. EUR bzw. 10,47 EUR je Aktie um 24% über dem Vorjahreswert gelegen. Die Cashflow-Entwicklung sei durch einen negativen Working Capital-Effekt und die im Zuge der laufenden Kapazitätserweiterungen mehr als verdoppelten Investitionen schwächer als im Vorjahr verlaufen, sodass sich die Nettofinanzverschuldung auf 67 Mio. EUR (2016: 7 Mio. EUR) erhöht habe.Angesichts der guten Geschäftsentwicklung 2017 solle die Dividendenausschüttung um 19% auf 5,00 EUR je Aktie angehoben werden. Davon würden unverändert 3,00 EUR auf die reguläre Dividende entfallen, während die Sonderdividende von 1,20 EUR auf 2,00 EUR erhöht werde.Für 2018 seien im Markt Kapazitätserhöhungen für Viskosefasern angekündigt, die das Angebot um 10 bis 15% erhöhen würden und die Preise für Standard-Viskosefasern unter Druck setzen könnten. Hinzu kämen hohe Rohstoffkosten und eine zuletzt ungünstige Währungsentwicklung. Lenzing rechne daher für das laufende Jahr mit einem unter dem Niveau der Jahre 2016 und 2017 liegenden Ergebnis. Der Analyst habe seine Gewinnschätzungen leicht überarbeitet und erwarte jetzt für 2018 gegenüber dem Rekordjahr 2017 einen Rückgang des EBITDA um 21% auf 395 Mio. EUR.Das auf seinen Bewertungsmodellen (DCF-Modell, Peergroup-Vergleich) basierende Kursziel belasse der Analyst unverändert bei 115,00 EUR. Ein Risiko für die weitere Entwicklung sehe er u.a. in einer Verschlechterung der Angebots-/ Nachfrage-Balance durch neue Kapazitäten im Markt und in geringeren Preisen für konkurrierende Fasern (Baumwolle, Polyester), die sich auch auf die Entwicklung von Lenzing-Fasern auswirken könnten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lenzing-Aktie: