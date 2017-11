Wiener Börse-Aktienkurs Lenzing-Aktie:

Kurzprofil Lenzing Gruppe:



Die Lenzing Gruppe (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wien: LNZ, Nasdaq OTC-Symbol: LNZNF) ist ein Weltmarktführer mit Sitz in Österreich und Produktionsstätten in allen wichtigen Märkten sowie einem weltweiten Netz an Verkaufs- und Marketingbüros.Lenzing versorgt die globale Textil- und Nonwovens-Industrie mit hochwertigen, botanischen Cellulosefasern. Die Palette reicht von Faserzellstoff über Standardfasern bis zu innovativen Spezialfasern.



Lenzing setzt mit Qualität und Innovationskraft Standards auf dem Gebiet der Cellulosefasern. Mit 77 Jahren Erfahrung in der Faserproduktion ist die Lenzing Gruppe der einzige Hersteller weltweit, der in großem Maßstab alle drei Generationen von Cellulosefasern - von der klassischen Viscose- über die Modal- bis zur Lyocell-Faser TENCEL® - unter einem Dach vereint. (22.11.2017/ac/a/a)

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Lenzing-Aktienanalyse von Analyst Ulle Wörner von der LBBW:Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Lenzing-Aktie (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wien: LNZ, Nasdaq OTC-Symbol: LNZNF) von 164 auf 115 Euro.Leichte Ergebnisverbesserung in Q3: Mit einem etwas über den Markterwartungen liegenden Zuwachs von 6% auf 578 Mio. EUR habe sich die positive Umsatzentwicklung des ersten Halbjahres auch in Q3 fortgesetzt. Das EBITDA sei hingegen u.a. durch steigende Rohstoffkosten gebremst worden und habe sich mit einer Verbesserung um 1% auf 126 Mio. EUR etwas schwächer als erwartet entwickelt. Die EBITDA-Marge sei dementsprechend auf 21,9% (Q3 2016: 23,1%, Q2 2017: 24,1%) gesunken. Das Nettoergebnis sei um 4% auf 68 Mio. EUR gestiegen. Wie bereits in Q2 sei der operative Cashflow (-42% auf 61 Mio. EUR) durch einen negativen Working Capital-Effekt gebremst worden. Trotz dieser Entwicklung und deutlich gestiegenen Investitionen sei das Nettofinanzguthaben leicht auf 16 Mio. EUR ausgebaut worden (Q2 16: 10 Mio. EUR).Kapazitätsausbau bei Standard-Viskosefasern: Für 2018 seien im Markt Kapazitätserhöhungen für Viskosefasern angekündigt, die das Angebot um 10 bis 15% erhöhen könnten. Hinsichtlich des tatsächlichen Ausmaßes und des Timings der neuen Kapazitäten bestünden allerdings erhebliche Unsicherheiten. Nichtsdestotrotz sei für Standard-Viskosefasern Preisdruck zu befürchten, was auch einen negativen Einfluss auf die Preise der Lenzing-Spezialfasern haben könnte.LBBW-Gewinnschätzungen deutlich gesenkt: Zusätzlich zum potenziellen Preisdruck dürften sich auch die Währungsentwicklung und steigende Rohstoffkosten 2018 tendenziell negativ auswirken. Wörner habe seine Gewinnschätzungen deutlich reduziert und rechne jetzt für 2018 gegenüber dem Rekordjahr 2017 mit einem Rückgang des adj. EBITDA um 20% auf 403 Mio. EUR. Aufgrund der hohen Unsicherheit über die Preisentwicklung sei die Visibilität aktuell allerdings sehr gering.Börsenplätze Lenzing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lenzing-Aktie:102,20 EUR +1,99% (22.11.2017, 17:20)