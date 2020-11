Tradegate-Aktienkurs Lenovo-Aktie:

0,56 EUR +1,93% (03.11.2020, 15:04)



Hong Kong-Aktienkurs Lenovo-Aktie:

4,91 HKD -0,41% (03.11.2020)



ISIN Lenovo-Aktie:

HK0992009065



WKN Lenovo-Aktie-Aktie:

894983



Ticker-Symbol Lenovo-Aktie Deutschland:

LHL



Hong Kong Ticker-Symbol Lenovo-Aktie:

0992.HK



Kurzprofil Lenovo Group Ltd.:



Lenovo Group Ltd. (ISIN: HK0992009065, WKN: 894983, Ticker-Symbol: LHL, Hong Kong-Symbol: 0992.HK) ist eine Investment-Holding-Gesellschaft, die hauptsächlich mit Personal Computern und verwandten Geschäftsbereichen befasst ist. Zu den Hauptprodukten des Unternehmens zählen Think-Marken-PCs und Consumer-PCs der Marke Idea sowie Server, Workstations und eine Familie von mobilen Internet-Geräten, darunter Tablets und Smartphones. Das Unternehmen betreibt sein Geschäft in vier geografischen Segmenten, darunter China, Asien-Pazifik (AP), Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) und Amerika (AG). Das Unternehmen bietet auch Cloud-Service und andere damit verbundene Dienstleistungen. (03.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lenovo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Herstellers Lenovo Group Ltd. (ISIN: HK0992009065, WKN: 894983, Ticker-Symbol: LHL, Nasdaq OTC-Symbol: LNVGF) unter die Lupe.Der weltgrößte Computerhersteller profitiere von den Veränderungen in der Arbeitswelt, die durch die Corona-Krise ausgelöst worden seien: Der Trend, Beschäftigte vermehrt aus dem Homeoffice heraus arbeiten zu lassen, habe den Konzernumsatz im zweiten Finanzquartal im Vorjahresvergleich um 7% auf 14,5 Mrd. USD ansteigen lassen. Der Reingewinn sei im Vergleich zum Vorjahr um 53% auf 310 Mio. USD gestiegen, habe das Unternehmen am Dienstag in Hongkong mitgeteilt. Auch die weiteren Aussichten seien rosig: Lenovo sehe "bedeutende Wachstumschancen, die die Prognosen der Analysten weit übertreffen".Die Quartalsergebnisse von zeugen würden von einer sehr starken operativen Verfassung des Hardware-Konzerns Lenovo. Das Unternehmen scheine ein wahrer Krisen-Profiteur zu sein. Die Leonovo-Aktie gehöre auf die Watchlist, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.11.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Lenovo-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Lenovo-Aktie:0,5702 EUR +3,67% (03.11.2020, 14:40)