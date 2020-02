Tradegate-Aktienkurs Lenovo-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lenovo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Herstellers Lenovo Group Ltd. (ISIN: HK0992009065, WKN: 894983, Ticker-Symbol: LHL, Nasdaq OTC-Symbol: LNVGF) unter die Lupe.Für Lenovo sei das dritte Quartal im Geschäftsjahr 2020 richtig gut gelaufen: Steigende PC-Verkäufe und Software- und Serviceleistungen im Weihnachtsquartal hätten für einen Rekordumsatz gesorgt. Auch die Erwartungen für das Gesamtjahr würden gut aussehen. Das Papier des chinesischen Computerbauers lege nach den Zahlen kräftig zu.Lenovo sei hinsichtlich der Auswirkungen des Coronoavirus auf die Verfügbarkeit der eigenen Produkte optimistisch. Die fundamentalen Daten würden das Wachstum stützen, was die Börse mit einem steigenden Kurs honoriere. Bei der Lenovo-Aktie lohne es sich dabeizubleiben, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.02.2020)