Kurzprofil Lemonade Inc.:



Lemonade Inc. (ISIN: US52567D1072, WKN: A2P7Z1, NYSE-Symbol: LMND) ist ein US-Unternehmen, das jungen Kunden Versicherungen per Smartphone App anbietet. (04.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lemonade-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lemonade Inc. (ISIN: US52567D1072, WKN: A2P7Z1, NYSE-Symbol: LMND) unter die Lupe.Lemonade sei erst im Juli diesen Jahres an die Börse gegangen. Seitdem habe sich die Aktie vervielfacht. Heute gehöre das Papier des Versicherungsunternehmens zu den Gewinnern des Tages und notiere aktuell über 20 Prozent im Plus bei rund 80 Dollar.Der IPO-Preis von Lemonade habe bei 29 Dollar gelegen. Die Anteilscheine seien zunächst auf über 90 Dollar gestiegen und hätten im Anschluss deutlich korrigiert. Im Tief sei die Aktie auf 47 Dollar gefallen. Nun scheine die Rallye wieder Fahrt aufzunehmen.Grund könnte neben der allgemein guten Stimmung an der Börse, auch ein Shortsqueeze sein. Das Unternehmen gehöre zu den am meisten geshorteten Werten in der Versicherungsbranche. Aktuell sei die Shortquote bei 31 Prozent. Als Trigger für den Shortsqueeze könnte ein bullisher Bericht eines bekannten Finanzmediums gedient haben.Lemonade gebe charttechnisch ein gutes Bild ab und sei in einem lukrativen Markt aktiv. Allerdings würden die Wachstumsraten des Unternehmens nicht die hohe Bewertung der Aktie (2021er-KUV 42) rechtfertigen. Trader könnten das starke Momentum der Aktie für einen Zock ausnutzen, sollten jedoch mit engen Stopps arbeiten. Langfristanleger halten sich von der Lemonade-Aktie fern, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.12.2020)