Börsenplätze Leifheit-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Leifheit-Aktie:

22,55 EUR +5,37% (21.02.2020, 17:24)



Tradegate-Aktienkurs Leifheit-Aktie:

22,40 EUR +5,16% (21.02.2020, 16:35)



ISIN Leifheit-Aktie:

DE0006464506



WKN Leifheit-Aktie:

646450



Ticker-Symbol Leifheit-Aktie:

LEI



Kurzprofil Leifheit AG:



Die 1959 gegründete Leifheit AG (ISIN: DE0006464506, WKN: 646450, Ticker-Symbol: LEI) ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle - zwei der bekanntesten Marken Deutschlands - zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment zudem im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Kernkompetenzen in den Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Der Leifheit-Konzern beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und verfügt über 15 eigene Standorte und Niederlassungen weltweit. Seit 1984 sind die Aktien der Leifheit AG im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de und www.soehnle.de. (21.02.2020/ac/a/nw)





Nassau (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer JPMorgan Asset Management (UK) Ltd fährt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Leifheit AG spürbar zurück:Die Finanzprofis von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd senken ihr Short-Engagement in den Aktien der Leifheit AG (ISIN: DE0006464506, WKN: 646450, Ticker-Symbol: LEI) unter die Offenlegungsschwelle.Die Leerverkäufer von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben am 20.02.2020 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,53% auf 0,39% auf der Aktien der Leifheit AG gekürzt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Leifheit AG-Aktien:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der Leifheit AG: mindestens 0,39%.