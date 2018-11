Tradegate-Aktienkurs Leifheit-Aktie:

15,98 EUR +1,52% (02.11.2018, 15:54)



ISIN Leifheit-Aktie:

DE0006464506



WKN Leifheit-Aktie:

646450



Ticker-Symbol Leifheit-Aktie:

LEI



Kurzprofil Leifheit AG:



Die 1959 gegründete Leifheit AG (ISIN: DE0006464506, WKN: 646450, Ticker-Symbol: LEI) ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsartikeln. Das Unternehmen steht für hochwertige innovative Produkte mit hohem Gebrauchsnutzen und funktionalem Design in den Bereichen Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Leifheit und Soehnle zählen zu den bekanntesten Marken Deutschlands. Außer im Markengeschäft ist die Leifheit AG über ihre französischen Tochtergesellschaften Birambeau und Herby im serviceorientierten Volumengeschäft tätig. Der Leifheit-Konzern mit seinen internationalen Niederlassungen beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter. Weitere Informationen über Leifheit finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de, www.soehnle.de. (02.11.2018/ac/a/nw)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Leifheit-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Haushaltswarenherstellers Leifheit AG (ISIN: DE0006464506, WKN: 646450, Ticker-Symbol: LEI) unter die Lupe.Der Aufsichtsrat von Leifheit habe Firmenchef Thomas Radke mit sofortiger Wirkung entlassen. Gleichzeitig habe die Gesellschaft erneut eine Gewinnwarnung präsentiert. Das EBIT werde sich auf lediglich noch 13 bis 14 Mio. Euro belaufen. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" hätten bereits im Juni darauf hingewiesen, dass das Zahlenwerk nochmals schlechter ausfallen könnte als damals geplant. Und ihre Forderung sei gewesen: "Sofern sich an den Zahlen nichts verändert, müssen sich die Köpfe drehen." Aufsichtsratschef Helmut Zahn habe offensichtlich, wie von den Aktienexperten damals gefordert, reagiert und Radke nun entlassen. Sie würden dabei bleiben, dass Leifheit ein spannender Case für einen aktivistischen Investor sei, der die gesamte Firma einmal drehe und vor allem die Kosten massiv senke. Die Zeit für Zahn sollte mit der nächsten Hauptversammlung allerdings auch enden. Er sei im Aufsichtsrat bei Leifheit schon seit dem Jahr 2001. Beobachten, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Leifheit-Aktie:15,92 EUR +1,14% (02.11.2018, 15:46)