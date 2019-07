Nachdem sich die ZEW-Konjunkturerwartungen seit dem Jahreswechsel etwas erholt hätten, habe der Frühindikator für die deutsche Wirtschaft im Juni wieder kräftig von -2,1 auf -21,1 Punkte nachgegeben. Die Analysten von Postbank Research würden davon ausgehen, dass sich der Index auch im Juli auf ähnlich niedrigem Niveau befinden werde und würden lediglich mit einem geringen Aufwärtspotenzial rechnen. Für eine leichte Verbesserung der Erwartungen spreche unter anderem der im Rahmen des G20-Gipfels vorerst vereinbarte Waffenstillstand im Handelsstreit zwischen den USA und China. Eine nachhaltige Lösung dieser Auseinandersetzung lasse aber weiter auf sich warten. Auch spreche die weiterhin bestehende Unsicherheit rund um den Brexit gegen eine deutliche Aufhellung der Wachstumsperspektiven. Dennoch würden die Analysten von Postbank Research aber davon ausgehen, dass die befragten Analysten im Juli wieder etwas weniger negativ in die Zukunft blicken würden und würden mit einem leichten Anstieg des ZEW-Indexes auf -17,0 Punkte rechnen, womit sich dieser aber weiterhin klar im negativen Bereich aufhalten würde.



Die zuletzt positive Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze dürfte sich auch im Juni fortgesetzt haben, wenn auch in deutlich moderaterer Form als zuvor. In der Abgrenzung ohne Autos würden die Analysten von Postbank Research mit einem marginalen Anstieg der Umsätze um 0,1% gegenüber dem Vormonat rechnen. Seitens der Autoverkäufe dürfte sich angesichts einer Stagnation der Absatzzahlen kein Impuls ergeben haben. Demnach würden sie auch für die gesamten Einzelhandelsumsätze einen Anstieg um 0,1% im Vormonatsvergleich erwarten.



Nach einem Anstieg der US-Industrieproduktion im Mai um 0,4% dürfte sich der Output im Juni etwas moderater entwickelt haben. Die Analysten von Postbank Research würden lediglich mit einem marginalen Zuwachs um 0,1% gegenüber dem Vormonat rechnen. Mit diesem Ergebnis hätte sich die insgesamt schwache Dynamik der US-Industrie im bisherigen Jahresverlauf weiter fortgesetzt. Für eine moderatere Wachstumsrate würden unter anderem die zuletzt rückläufigen Auftragseingänge in der Industrie sprechen. Zusätzlich würden auch diverse Sentimentindikatoren mit einem Niveau knapp über der Expansionsmarke nur noch auf ein verhaltenes Wachstum des industriellen Sektors hindeuten. (16.07.2019/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Empire State Index, der die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe in der Region der New Yorker Fed widerspiegelt, hat sich von seinem kräftigen Rückschlag, den er im Juni erlitten hatte, erholt, so die Analysten von Postbank Research.Der Indikator sei im Juli von -8,6 auf 4,3 Punkte gestiegen. Er deute damit bestenfalls auf ein leichtes Wachstum im Verarbeitenden Gewerbe hin.