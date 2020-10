Wien (www.aktiencheck.de) - Die leicht positive Stimmung an den amerikanischen Aktienmärkten wurde gegen Ende des gestrigen Handelstages von Donald Trump abrupt gestoppt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In Asien merke man heute Morgen von dieser Entwicklung kaum etwas. Zwar würden sich die Indices gemischt zeigen, die Verluste würden sich aber in Grenzen halten. Ähnlich, wenn auch etwas schwächer, seien die vorbörslichen Indikatoren für Europas Aktienmärkte.Zusätzlich zu den gescheiterten Verhandlungen über das US-Hilfspaket, würden stärker als erwartet gestiegene US-Lagerbestände die Ölpreise belasten. Die negativen Auswirkungen würden aber angebotsseitig gedämpft. So müssten aufgrund des Hurricanes Delta, Offshore-Produktionsstätten im Golf von Mexiko abermals vorübergehend stillgelegt werden und in Norwegen würden die Streiks der Arbeitergewerkschaft weitergehen, wodurch sich die Produktionskapazität des Landes um rund 8% verringere. Gold habe vom schlechten Newsflow profitieren können und notiere leicht höher. (07.10.2020/ac/a/m)