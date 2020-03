"Spekulative Leerverkäufe können im aktuell außergewöhnlich volatilen globalen und österreichischen Marktumfeld zu erheblichen Risiken führen", teile die Behörde mit. Die Maßnahmen sollten die Stabilität der Finanzmärkte und das Vertrauen der Anleger in den Aktienmarkt sicherstellen. Wie hoch das Ausmaß an Leerverkäufen in den vergangenen Tagen gewesen sei, habe die FMA auf Nachfrage vorerst nicht beantwortet.



Österreich habe auf eine europaweite Lösung gedrängt, diese sei aber gescheitert, wie es aus der Wiener Börse heiße. "Die nationale Aufsicht, wie auch wir, haben das erweiterte Verbot dringend auf EU-Ebene angestrebt", so Christoph Boschan, Vorstandsvorsitzender der Wiener Börse. Die Länder seien unterschiedlich von den Auswirkungen der Corona-Epidemie betroffen und zugleich seien offenbar die Interessenslagen der einzelnen EU-Märkte "noch sehr verschieden". Aus der Sicht eines Europäers sei es "äußerst bedauerlich", dass eine einheitliche Lösung nicht durchsetzbar gewesen sei, habe Boschan kritisiert. Die nationale Lösung sei richtig.



Neben der österreichischen Aufsichtsbehörde hätten unter anderem auch die italienische, französische, belgische und spanische Aufsichtsbehörde entsprechende nationale Maßnahmen ergriffen.





