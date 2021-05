Mexiko Anleihen: "Wir bleiben im mexikanischen Geldmarkt übergewichtet. In ihrer März-Sitzung beschloss die mexikanische Zentralbank Banxico einstimmig, den Referenzzinssatz bei 4 Prozent zu belassen. Dies war etwas überraschend, da bis vor kurzem eine Senkung auf 3,75 Prozent erwartet wurde. Alles in allem denken wir, dass der Zinssenkungszyklus nun zu Ende zu sein und der Zinssatz für einige Monate bei 4 Prozent bleiben wird.



Wir bleiben auch in inflationsgebundenen Anleihen übergewichtet. Wie Banxico anmerkte, hat sich die Inflation etwas schlechter entwickelt als geschätzt, und wir gehen davon aus, dass die Gesamtinflation in den kommenden Monaten aufgrund der Basiseffekte, die durch die Senkung der Energiepreise im letzten Jahr verursacht wurden, vorübergehend weiter steigen wird. Hinsichtlich der langfristigen Nominalzinsen in lokaler Währung bleiben wir nach dem Ende des Zinssenkungszyklus neutral. Angesichts der attraktiveren Einstiegsniveaus bleiben wir auch in US-Dollar-Nominalsätzen übergewichtet, da der mexikanische Peso in einem inflationäreren Szenario gegenüber dem US-Dollar abwertet."



Chile Aktien: "Wir ändern unsere Einschätzung zu chilenischen Aktien von "übergewichtet" auf "neutral". Obwohl die Impfkampagne auf Hochtouren läuft und die Kupferpreise weiter gestiegen sind, könnte der politische Lärm eine gewisse Zunahme der Volatilität hervorrufen. Ein neuer Gesetzesentwurf wurde verabschiedet, der es Pensionssparern erlaubt, bis zu 10 Prozent ihrer Altersvorsorge-Ersparnisse abzuziehen, dies war bereits der dritte dieser Art seit Beginn der Pandemie, und dieses Mal gilt er auch für Rentner, die Renten von Lebensversicherern erworben haben."



Chile Anleihen: "Wir ändern unsere Einschätzung bei chilenischen Staatsanleihen von "neutral" und stufen diese jetzt mit "übergewichten" ein. Chilenische Staatsanleihen sind dem Aufwärtstrend der Treasury-Rendite stark gefolgt. Unserer Ansicht nach hat eine Überreaktion stattgefunden, sodass wir weiterhin Wert im Markt sehen. Die Zentralbank hat erklärt, dass zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, um die Liquidität im Hinblick auf die dritte Runde von Pensionsfondsabhebungen zu unterstützen, und die Zinssätze haben bereits begonnen zu fallen. Wir nehmen diese Bewegung auf.



In inflationsgebundenen Anleihen bleiben wir übergewichtet. Die Inflationsentwicklung hat sich in letzter Zeit überraschend abwärts orientiert, und die Zentralbank hat signalisiert, dass sie entgegen den Markterwartungen die Zinsen nicht anheben wird. Bei einem aktuellen Breakeven-Niveau von unter 3 Prozent sehen wir auch hier Wert im Markt.



Wir bevorzugen weiterhin qualitativ hochwertigere Anleihen wie solche von System-Banken mit den höchsten lokalen Ratings und Blue-Chip-Unternehmen mit einem Zugang zu den lokalen und internationalen Märkten. Gegenüber Titeln mit höherer Rendite bleiben wir negativ. Die Liquiditätslage ist aufgrund des Ankauf-Programms der Zentralbank von Bankanleihen zu Spreads, die mit dem Sekundärmarkt im Einklang stehen, weiterhin günstig." (25.05.2021/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Während sich die Pandemie in Europa langsam zurückzieht, breitet sie sich in anderen Teilen der Welt weiter aus und nimmt entsprechend Einfluss auf die jeweilige weltwirtschaftliche Entwicklung, so Dr. Klaus Schrüfer, Chief Market Strategist bei Santander Asset Management Germany.Ebenso wie die Folgen der Pandemie seien auch die jüngsten Zinsentwicklungen überraschend. "Es gibt eine klare Divergenz zwischen den Prognosen der Fed und den Preisvorstellungen des Marktes. Auch wenn der letzte Arbeitsmarktbericht diese Erwartungen gedämpft hat, geht die Mehrheit der Marktteilnehmer immer noch davon aus, dass die erste Fed-Zinserhöhung deutlich vor deren eigenen Prognosen erfolgen wird. Von nun an werden alle Inflationsdaten und jede Rede des FED-Präsidenten Jerome Powell genau beobachtet und zwischen den Zeilen gelesen werden", so Dr. Klaus Schrüfer.Im Gegensatz zu den Industrieländern seien die Neuinfektionen und Todesfälle in den Schwellenländern weiterhin stark angestiegen und hätten vor allem in Indien erst kürzlich neue Höchststände erreicht. Bis Juni sollten aber auch viele Schwellenländer 100 Prozent ihrer Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und älter geimpft haben, da der Anteil der alten Bevölkerung in den Schwellenländern geringer sei. "Innerhalb der Schwellenländer wird jedoch in Lateinamerika - insbesondere in Chile - schneller geimpft als in den übrigen Regionen. Auch das Impftempo in Brasilien hat sich beschleunigt. Bis Ende des Jahres sollten dort mehr als 60 Prozent der Bevölkerung, Kinder nicht mitgerechnet, geimpft sein", so Schrüfer.Mexiko Aktien: "Wir bleiben neutral gegenüber Aktien. Die Gewinnsaison für das erste Quartal 2021 war bisher positiv, und der mexikanische Aktienmarkt hat eine zyklische und wertorientierte Ausrichtung, die ihn angesichts der weltweiten wirtschaftlichen Erholung attraktiv macht."