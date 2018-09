Soweit zur Theorie. "Wir sehen drei mögliche Gründe für den Einbruch der Small-Cap-Prämie: Die starke Rally bei Technologiewerten, das Niedrigzinsumfeld und die allgemeine Dollarschwäche", sage Yoram Lustig, Head of Multi-Asset Solutions, EMEA bei T. Rowe Price. So seien Large Caps deutlich technologielastiger als Small Caps. Die enorme Outperformance von Technologieunternehmen im vergangenen Jahrzehnt, insbesondere Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX), Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985), Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866), Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) und Google (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F), erkläre zum Teil die jüngste Stärke der Large Caps.



Niedrige Zinsen könnten ein weiterer Grund dafür sein, dass Small Caps gegenüber Large Caps in den vergangenen Jahren nicht besser hätten performen können. In Phasen steigender Zinsen, die mit einer wirtschaftlichen Erholung einhergehen würden, würden Small Caps ihre Stärken ausspielen. Die vergangenen Jahre seien jedoch durch das schwache Zinsniveau geprägt gewesen. Darüber hinaus hätten die schwachen Zinsen Large Caps geholfen, da sie in der Regel mehr Dividenden als kleinere Unternehmen ausschütten würden. Große Unternehmen würden zudem dazu neigen, mehr zu exportieren als kleinere. Deswegen habe der insgesamt schwache Dollar die Large Caps stärken können.



Auch wenn die meisten Portfolios in Large Caps engagiert seien, sei es wichtig, bei Small Caps die strategische Allokation beizubehalten. Nicht nur zur Diversifikation, sondern auch weil kleine Firmen schneller als ihre größeren Konkurrenten wachsen könnten. Kein Zweifel, einigen Small Caps gehöre die Zukunft. Zwar seien sie grundsätzlich riskanter, dafür versprächen sie aber auch höhere Renditen.



"Das nächste Jahrzehnt könnte sich für kleine Unternehmen ganz anders entwickeln als das vergangene", bemerke Lustig. So sei es denkbar, dass große Tech-Unternehmen aufgrund der hohen Bewertungen und des regulatorischen Gegenwindes nachgeben würden - zudem die US-Zinsen stiegen und der Dollar seit April 2018 stärker geworden sei. Außerdem hätten sich US-Steuersenkungen auf kleine Firmen stärker ausgewirkt als auf große, sodass das Umfeld allmählich kleinen Unternehmen zugute kommen könnte.



Small Caps würden also nach wie vor zu einem breit diversifizierten Portfolio gehören. Die Kunst dabei sei jedoch, den besten Ansatz dafür zu finden. "In diesem Universum ist ein aktives Management der Schlüssel zum Erfolg. Im Small-Cap-Segment mit seinen weniger erforschten, weniger bekannten und weniger liquiden Aktien ist eine gezielte Auswahl der Titel unbedingt notwendig", resümiere Lustig. (25.09.2018/ac/a/m)







Baltimore (www.aktiencheck.de) - In den 90er Jahren haben der Nobelpreisträger Eugene Fama und Professor Kenneth French das "Drei-Faktoren-Modell" etabliert, um die Aktienrenditen besser zu erklären, so die Experten von T. Rowe Price.Ihre Untersuchung komme zu dem Schluss, dass Value-Aktien tendenziell Wachstums-Aktien übertreffen und Small Caps besser abschneiden würden als Large Caps. Die Vorstellung, dass kleinere Unternehmen höhere risikoadjustierte Renditen aufweisen würden, bestehe bereits seit einigen Jahrzehnten. Zugleich sei es die Geburt der "Größenrisikoprämie" gewesen.Unter der Risikoprämie verstehe man die überdurchschnittliche Rendite, die Anleger für das Eingehen eines Risikos entschädigen solle. Das Prinzip: Wer ein größeres Risiko eingehe, solle auch im Erfolgsfall eine größere Rendite erzielen. Kleinere Unternehmen seien aus mehreren Gründen tendenziell für Investoren riskanter als ihre größeren Pendants: Erstens, sei es in der Regel teurer, Informationen über weniger bekannte Firmen zu erhalten als über größere. Diese "Informationskosten" sollten sich in der Rendite widerspiegeln. Zweitens, seien kleinere Unternehmen weniger liquide als große Unternehmen. Dadurch entstünden beim Verkauf der Aktien höhere Kosten. Als Entschädigung würden Anleger eine Liquiditätsprämie erhalten. Drittens, seien die Geschäftsrisiken bei kleineren Unternehmen tendenziell größer, da sie zumeist weniger Ressourcen als große Unternehmen hätten und auch weniger diversifiziert seien. Hinzu komme, dass große Konzerne in der Regel auch international besser aufgestellt seien und daher unempfindlicher auf Konjunkturabschwünge reagieren würden.