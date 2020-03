SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Landis+Gyr-Aktie:

56,30 CHF -2,17% (18.03.2020, 14:08)



L&S-Aktienkurs Landis+Gyr-Aktie:

53,75 EUR +0,28% (18.03.2020, 14:22)



ISIN Landis+Gyr-Aktie:

CH0371153492



WKN Landis+Gyr-Aktie:

A2DUSP



Ticker-Symbol Landis+Gyr-Aktie:

4LG



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Landis+Gyr-Aktie:

LAND



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Landis+Gyr-Aktie:

LGYRF



Kurzprofil Landis+Gyr:



Landis+Gyr (ISIN: CH0371153492, WKN: A2DUSP, Ticker-Symbol: 4LG, SIX Swiss Ex: LAND, NASDAQ OTC-Symbol: LGYRF) ist der weltweit führende Anbieter von integrierten Energiemanagement-Lösungen für die Energiewirtschaft. Mit einem der breitesten Portfolios an Produkten und Dienstleistungen für die komplexen Herausforderungen von Energieversorgungsunternehmen bietet Landis+Gyr umfassende Lösungen als Fundament für intelligente Stromnetze. Dazu gehören Smart Metering-Lösungen, Sensoren und Automatisierungstechnik für das Verteilnetz, Laststeuerung sowie Lösungen für Analyse und Energiespeicherung. Weitere Informationen finden Sie unter www.landisgyr.com. (18.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Landis+Gyr-Aktienanalyse von Aktienanalyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Mark Diethelm, stuft in seiner aktuellen Aktienanalyse die Landis+Gyr-Aktie (ISIN: CH0371153492, WKN: A2DUSP, Ticker-Symbol: 4LG, SIX Swiss Ex: LAND, NASDAQ OTC-Symbol: LGYRF) von "reduce" auf "hold" hoch.Aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs habe Diethelm seine Risikoprämien für das gesamte Berichtsuniversum um 50 Bp angehoben und seine unternehmensspezifischen Betas angepasst, um seine Risikobewertung bezüglich Covid-19 für die jeweiligen Unternehmen zu berücksichtigen. Angesichts begrenzter Produktions- und Lieferprobleme sowie einer breit abgestützten Liefer-/Produktionsstruktur scheinen die Auswirkungen für Landis+Gyr weniger schwerwiegend als für andere, so der Aktienanalyst von Vontobel Research. Daher sei die Beta-Anpassung für Landis marginal gewesen, wobei sich das Kursziel des Analysten aufgrund der höheren Aktienrisikoprämie und eines schwächeren USD/CHF-Wechselkurses auf CHF 69 (78) reduziere.Nach Ansicht des Analysten zeichne sich Landis wegen der staatlich verordneten und unterstützten Einführung von intelligenten Stromzählern durch ein defensiveres Risikoprofil aus. Dank der breiten Aufstellung dürften die Auswirkungen durch Lieferprobleme nicht schwerwiegend sein. Diethelm rechne mit einer weiterhin soliden FCF-Generierung bei bereits niedrigem Verschuldungsgrad.Nach dem Einbruch des Aktienmarkts, bei dem der Aktienkurs unter das neue Kursziel von Diethelm gefallen sei, hebe der Analyst sein Rating von "reduce" auf "hold" an. Selbst bei einer höheren Risikoprämie ergäbe sich ein DCF-basierter Fair Value fast gleichauf mit dem gestrigen Schlusskurs.Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft die Landis+Gyr-Aktie von "reduce" auf "hold" herauf. (Analyse vom 18.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Landis+Gyr-Aktie: