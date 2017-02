Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das portal liberal hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:"Die Inhaftierung von Deniz Yücel ist ein neuer Tiefpunkt für die Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei. Unabhängiger Journalismus hat unter der Regierung Erdogans kaum mehr eine Chance. Für einen NATO-Verbündeten und EU-Beitrittskandidaten ist es beschämend, wie Grundrechte und westliche Werte mit Füßen getreten werden. So werden nicht nur journalistische Existenzen gefährdet, sondern eine pluralistische Meinungsbildung verhindert und der Ruf der Türkei ruiniert.Außenminister Gabriel und die Bundesregierung müssen sich umgehend für die Freilassung von Deniz Yücel einsetzen. Unter diesen Umständen ist es zudem völlig undenkbar, dass man Erdogan für seinen geplanten Besuch in Deutschland eine Bühne bietet." (28.02.2017/ac/a/m)