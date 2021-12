NASDAQ-Aktienkurs Lam Research-Aktie:

691,22 USD +1,19% (22.12.2021, 22:00)



ISIN Lam Research-Aktie:

US5128071082



WKN Lam Research-Aktie:

869686



Ticker-Symbol Lam Research-Aktie:

LAR



Nasdaq-Symbol Lam Research-Aktie:

LRCX



Kurzprofil Lam Research Corporation:



Lam Research (ISIN: US5128071082, WKN: 869686, Ticker-Symbol: LAR, Nasdaq-Symbol: LRCX) ist einer der führenden Hersteller und Anbieter von verfahrenstechnischen Geräten und Anlagen für die Halbleiterindustrie. Das 1980 gegründete und im kalifornischen Fremont ansässige Unternehmen produziert vor allem Anlagen für das Trockenätzen unterschiedlicher Materialien. (23.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Lam Research: Kurzfristiger Abwärtstrend - ChartanalyseDie Aktie von Lam Research (ISIN: US5128071082, WKN: 869686, Ticker-Symbol: LAR, Nasdaq-Symbol: LRCX) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nach einem Hoch bei 669,00 USD vom 8. April 2021 habe eine größere Konsolidierung eingesetzt. Diese habe den Wert im Tief auf 535,01 USD am 21. Oktober zurückgeführt. Seitdem ziehe die Aktie in einer steilen Rally an. Am 9. Dezember sei es zum aktuellen Allzeithoch bei 719,91 USD gekommen. Anschließend habe der Wert knapp unter den Aufwärtstrend seit Oktober zurückgesetzt, sei dann aber wieder nach oben gedreht und nähere sich aktuell dem kurzfristigen Abwärtstrend an. Dieser liege heute bei 695,01 USD.Gelinge der Aktie von Lam Research ein Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend bei heute 695,01 USD, dann ergäbe sich ein neues Kaufsignal. Dieses Signal könnte eine Fortsetzung der Rally seit Oktober 2021 einleiten. In diesem Fall wäre ein Anstieg in Richtung 719,91 USD und 836,55 USD möglich. Sollte der Wert allerdings unter das bisherige Konsolidierungstief bei 653,90 USD abfallen, dann würden weitere Abgaben in Richtung 613,90 USD drohen. (Analyse vom 23.12.2021)Börsenplätze Lam Research-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lam Research-Aktie:609,50 EUR +0,64% (22.12.2021, 22:26)