Börsenplätze Lakeland Industries-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lakeland Industries-Aktie:

13,80 EUR +11,29% (27.01.2020, 16:05)



NASDAQ-Aktienkurs Lakeland Industries-Aktie:

15,23 USD +10,84% (27.01.2020, 15:52)



ISIN Lakeland Industries-Aktie:

US5117951062



WKN Lakeland Industries-Aktie:

897575



Ticker-Symbol Lakeland Industries-Aktie Deutschland:

LLI



Nasdaq Ticker-Symbol Lakeland Industries-Aktie:

LAKE



Kurzprofil Lakeland Industries Inc.:



Lakeland Industries Inc. (ISIN: US5117951062, WKN: 897575, Ticker-Symbol: LLI, NASDAQ-Symbol: LAKE) produziert und verkauft eine Reihe von Sicherheitskleidung und Zubehör für den Markt der industriellen und öffentlichen Schutzkleidung. Zu den Produktkategorien des Unternehmens gehören beschränkte Gebrauchs-/Einwegschutzkleidung, hochwertige Chemikalienschutzanzüge, feuerlöschende, schwer entflammbare persönliche Schutzausrüstung (FR PPE) und Hitzeschutzkleidung, wiederverwendbare gewebte Kleidung, Warnkleidung sowie Handschuhe und Ärmel.



Die Produkte des Unternehmens werden von der hauseigenen Kundendienstgruppe, den regionalen Vertriebsleitern und unabhängigen Handelsvertretern an ein Netzwerk von über 1.600 nordamerikanischen Sicherheits- und Werkslieferanten verkauft. Diese Distributoren wiederum beliefern industrielle Endverbraucherkunden wie integrierte Öl-, Chemie-/Petrochemie-, Versorgungsunternehmen, Automobil-, Stahl-, Glas-, Bau-, Schmelz-, Munitions-, Haustechnik-, Pharma-, Leichen- und Hochtechnologie-Elektronikhersteller sowie wissenschaftliche und medizinische Labors. (27.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lakeland Industries-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lakeland Industries Inc. (ISIN: US5117951062, WKN: 897575, Ticker-Symbol: LLI, NASDAQ-Symbol: LAKE) unter die Lupe.Die Ausbreitung des Coronavirus in China halte die Welt in Atem. Rund 2.800 Fälle seien bestätigt, davon rund 50 auch im Ausland. "Der Aktionär" habe in seiner aktuellen Ausgabe 05/2020 mehrere Unternehmen vorgestellt, die helfen könnten, die Lage um die neue Lungenkrankheit in den Griff zu bekommen. Die Aktien der Firmen seien in den vergangenen Tagen explodiert. Und nun?"Der Aktionär" weise in seiner aktuellen Ausgabe 5/20, die seit Mittwoch-Nacht online sei, darauf hin, dass in der Vergangenheit bei gefährlichen Krankheiten wie Ebola oder SARS potenzielle Helfer-Aktien anspringen würden. Vor allem US-amerikanische Werte wie Lakeland Industries und Alpha Pro Tech hätten auch diesmal kräftig zulegen können, nachdem in den USA die ersten Coronavirus-Patienten registriert worden seien.Die beiden Unternehmen würden sich auf die passende Schutzkleidung (inklusive Mundschutz) und das zugehörige Equipment zum Einsatz gegen Pandemien fokussieren. In China sei die Ausgabe von Mundschutz auf 10 Stück pro Familie bereits beschränkt.Der Impfstoff-Entwickler Novavax sei in den vergangenen Tagen ebenfalls nach oben geschossen. Auch die Aktie der Biotech-Gesellschaft Invovio Pharmaceuticals könnte dem Coronavirus den Kampf ansagen, habe Experte Michel Doepke in der vergangenen Woche geschrieben. Seit dem Empfehlungskurs bei 3,32 Euro sei es bis heute zeitweise auf 6,00 Euro nach oben gegangen. Der Wert habe zusätzlich von einer Meldung profitiert, wonach das in Pennsylvania ansässige Biotechnologie-Unternehmen einen Zuschuss von bis zu 9 Millionen US-Dollar erhalten habe, um einen Impfstoff für den neuen Coronavirus-Stamm 2019-nCoV zu entwickeln.Zukäufe sollten selbst sehr spekulativ eingestellte Zocker lieber zurückstellen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link