Was in der Vergangenheit funktioniert habe (Immobilienarten, die in den Indizes stark vertreten seien), funktioniere möglicherweise nicht in Zukunft. Ein Beispiel für einen anhaltenden Trend mit Disruptionspotenzial sei die Demografie, die zu einer Verschiebung der bevorzugten Wohnformen für Babyboomer und Millennials führe. Ein weiterer Trend sei die umfassende Digitalisierung. Dadurch werde ein steigender Prozentsatz des Handels online abgewickelt, was zu einem exponentiellen Wachstum des Datenverkehrs und -verbrauchs führe und Auswirkungen auf die Wahl des Wohn- und Arbeitsortes habe.



Diese Trends könnten bedeuten, dass einige der "Core"-Immobilientypen, insbesondere Büro- und Einzelhandelsimmobilien, vor größeren Herausforderungen stünden als je zuvor. Andere Immobilientypen wie Lagerhäuser, Mobilfunktürme und Eigentümer von Spezialimmobilien könnten jedoch davon profitieren. Es sei auch wichtig, weniger etablierte Assets zu erwägen, die noch nicht in Benchmark-Indices berücksichtigt seien. Ein Ansatz, der die Identifizierung und den Zugang zu diesen neuen und wachsenden Immobilienarten ermögliche, sei der Schlüssel zu Immobilieninvestitionen.



Das Investieren in Benchmarks gleiche dem Fahren mit Rückspiegel. Es gebe dynamische Trends, die das Leben verändern würden. Deshalb sei es wichtig, börsennotierte Immobilienportfolios mit einer Zukunftsvision zu managen.



3. ESG kann nicht automatisiert werden



Die wirksame Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) bei der Konstruktion von Immobilienportfolios erfordere Urteilsvermögen und Subjektivität. Es gebe viele Drittanbieter, die versuchen, Immobilienunternehmen anhand von ESG-Kennzahlen quantitativ zu bewerten. Es herrsche große Uneinigkeit unter diesen Anbietern darüber, welche Metriken zu messen seien und ob ein bestimmtes Unternehmen in Bezug auf eine bestimmte ESG-Säule "gut" oder "schlecht" abschneide: Dies stelle eine Herausforderung dar und ist ein weiteres wichtiges Argument für einen aktiven und selektiven Investmentansatz.



Eine ESG-Analyse werde wahrscheinlich nie so eindeutig wie eine Bilanz-Analyse sein. Denn der Vergleich von Unternehmen, die in unterschiedlichen Branchen tätig seien, stelle eine große Herausforderung dar. Für einen aussagekräftigen Vergleich von ESG-Metriken zwischen börsennotierten Immobilienunternehmen sei ein tiefes Verständnis bezüglich des Immobilienportfolios des Unternehmens erforderlich: über die Kapitalallokation, die Maßnahmen des Managementteams und die Aufsicht des Vorstands. Die Auswahl spezifischer Immobilien-ESG-Kriterien müsse auch die großen operativen Unterschiede berücksichtigen, die zwischen verschiedenen Immobilientypen und Märkten bestünden.



Innerhalb eines Sektors wie dem Immobiliensektor habe jedes Unternehmen eigene Bewertungsstandards, und es gebe keine einheitliche Berichtserstattung. Das bedeute, dass eine rationale Berücksichtigung von ESG in Portfolios wahrscheinlich eine Herausforderung bleiben werde, sollte das Problem nicht aktiv angegangen werden. Die Experten von Janus Henderson Investors denken, dass die Berücksichtigung von ESG zu einer deutlich besseren Performance führt, wenn es auf der Grundlage eines fundierten Urteils geschieht.



Eine Binsenweisheit



Für die Experten von Janus Henderson Investors bleibt "Lage, Lage, Lage" bezüglich Immobilieninvestitionen eine Binsenweisheit. Sie rühre daher, dass die Lage oft der einzige Aspekt einer Immobilie sei, der nicht verändert werden könne. Es gebe jedoch sinnvolle Ansätze den eigenen Investmentansatz für die Anlageklasse zu ändern: Börsennotierte Immobilien seien ein sich schnell entwickelnder Bereich, um die vielfältigen und spannenden Möglichkeiten zu nutzen. (28.06.2021/ac/a/m)





