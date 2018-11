SIX Swiss Exchange-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

Kurzprofil LafargeHolcim Ltd.:



LafargeHolcim (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF) ist aus der 2014 angekündigten Fusion der französischen Zement- und Zuschlagsbaustoffherstellerin Lafarge (1833) und des Schweizer Baustoffkonzerns Holcim (1912) entstanden. Mit der Kotierung per 14. Juli 2015 an der SIX und Börse Paris entstand ein Baustoffkonzern mit 115.000 Mitarbeitern, tätig in 90 Ländern, einer Marktkapitalisierung von über CHF 40 Mrd., einem konsolidierten Umsatz von CHF 33 Mrd. und einem Marktanteil von rund 23% im Zementgeschäft. LHN wird auch im ReadyMix und Zuschlagsstoffgeschäft eine führende Rolle besitzen. Mit der Fusion will LHN mittelfristig rund CHF 1,7 Mrd. an Synergien realisieren. LHN ist im Swiss Market Index (SMI) und im CAC 40 vertreten. Lokale Wettbewerbsbehörden verlangten den Verkauf einiger Aktivitäten, was den Verschuldungsgrad der jungen LHN verbesserte. (28.11.2018/ac/a/a)



LafargeHolcim veranstalte heute seinen Kapitalmarkttag in Birmingham (GB). Das Management habe die Ziele für GJ 2018 durchweg bestätigt und gehe von einem Nettoumsatzwachstum von 4 bis 6% und einem Anstieg des Recurring EBITDA von 3 bis 5% aus (beides auf ber. Basis). Darüber hinaus sei auch der Ausblick für GJ 2019 vorgelegt worden, der ein Umsatzwachstum von 3 bis 5% und einen Anstieg des EBITDA von mind. 5% vorsehe - was sowohl den Markterwartungen wie der Strategie 2022 entspreche. Durch die anvisierte Senkung des Verhältnisses Nettoverschuldung/Recurring EBITDA auf 2 oder weniger bis Ende 2019 beschleunige sich zudem die Stärkung der Bilanz.Der Kapitalmarkttag finde an LafargeHolcims Standort Bardon Hill (GB) statt, einem der größten Steinbrüche für Zuschlagstoffe in Europa. Dabei interessiere den Analysten besonders, wie das Unternehmen das Wachstum just im Bereich Zuschlagstoffe weiter anzukurbeln gedenke. Dass das Management bereits jetzt den Ausblick für GJ 2019 vorlege, werte er als Zeichen, dass man zuversichtlich sei, die Strategie 2022 erfolgreich umsetzen zu können.Mit einem P/E19E von 12,6 ist die Bewertung nach wie vor attraktiv, sodass Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, sein "buy"-Rating für die LafargeHolcim-Aktie bestätigt. Das Kursziel laute CHF 52,00. (Analyse vom 28.11.2018)