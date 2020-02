Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze LafargeHolcim-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

43,43 EUR +0,93% (27.02.2020, 10:56)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

46,43 CHF +0,45% (27.02.2020, 10:41)



ISIN LafargeHolcim-Aktie:

CH0012214059



WKN LafargeHolcim-Aktie:

869898



Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

HLBN



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

LHN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

HCMLF



Kurzprofil LafargeHolcim Ltd.:



LafargeHolcim (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF) ist aus der 2014 angekündigten Fusion der französischen Zement- und Zuschlagsbaustoffherstellerin Lafarge (1833) und des Schweizer Baustoffkonzerns Holcim (1912) entstanden. Mit der Kotierung per 14. Juli 2015 an der SIX und Börse Paris entstand ein Baustoffkonzern mit 115.000 Mitarbeitern, tätig in 90 Ländern, einer Marktkapitalisierung von über CHF 40 Mrd., einem konsolidierten Umsatz von CHF 33 Mrd. und einem Marktanteil von rund 23% im Zementgeschäft. LHN wird auch im ReadyMix und Zuschlagsstoffgeschäft eine führende Rolle besitzen. Mit der Fusion will LHN mittelfristig rund CHF 1,7 Mrd. an Synergien realisieren. LHN ist im Swiss Market Index (SMI) und im CAC 40 vertreten. Lokale Wettbewerbsbehörden verlangten den Verkauf einiger Aktivitäten, was den Verschuldungsgrad der jungen LHN verbesserte. (27.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - LafargeHolcim-Aktienanalyse von Analyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Analyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baustoffkonzerns LafargeHolcim Ltd. (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF).4Q19 robust: Während die Umsatzerlöse im 4Q19 von CHF 6.522 Mio. (4,5% J/J) leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien, habe das wiederkehrende EBITDA mit CHF 1.610 Mio. (-3,3%) gestützt durch die starke Performance in Lateinamerika um 1,6% über dem Konsens gelegen.Mit einem Umsatzwachstum von 3,1% und einem Plus beim wiederkehrenden EBITDA von 6,5% im GJ19, beide auf ber. Basis, habe das Management seine Ziele vollständig erreichen können.Das ber. EPS habe angetrieben von einem verbesserten Betriebsergebnis, niedrigeren Finanzierungskosten und einem besseren Steuersatz um 29% J/J auf CHF 3,40 zugelegt.Beim freien Cashflow sei dank des hervorragenden Managements des Nettoumlaufvermögens und der niedrigeren Finanzierungskosten ein rasanter Anstieg auf CHF 3.047 Mio. (+79% J/J) verzeichnet worden. Demzufolge seien die Nettoschulden unerwartet auf CHF 8,8 Mrd. (-35%) gesunken.Ermutigender Ausblick: Für das GJ20 strebe das Management ein Umsatzwachstum von 3 bis 5% und ein EBIT-Wachstum von mindestens 7% J/J an, beide auf ber. Basis. Der Analyst begrüße, dass das EBITDA durch das EBIT als neuer Performanceindikator abgelöst werde, da dies einen noch disziplinierteren Anlageansatz führen werde.Nach einer Verbesserung des ROIC von 6,5% im GJ18 auf 7,6% im GJ19 werde LafargeHolcim aus Sicht des Analysten sein für 2022 gesetztes Ziel von über 8% früher erreichen. Trotz der schwierigen Situation in mehreren Schwellenländern und anhaltenden negativen Währungseffekten habe die Geschäftsleitung starke Ergebnisse bei einem positiven Ausblick erzielt. Dank einer immer stärkeren Bilanz gewinne das Unternehmen an strategischer Flexibilität und könne das Portfolio auf Spezialprodukte ausrichten.Bernd Pomrehn, Analyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die LafargeHolcim-Aktie. Das Kursziel laute CHF 63. (Analyse vom 27.02.2020)