Xetra-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

41,40 EUR +0,66% (13.11.2018, 09:04)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

47,21 CHF +1,42% (13.11.2018, 09:31)



ISIN LafargeHolcim-Aktie:

CH0012214059



WKN LafargeHolcim-Aktie:

869898



Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

HLBN



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

LHN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

HCMLF



Kurzprofil LafargeHolcim Ltd.:



LafargeHolcim (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF) ist aus der 2014 angekündigten Fusion der französischen Zement- und Zuschlagsbaustoffherstellerin Lafarge (1833) und des Schweizer Baustoffkonzerns Holcim (1912) entstanden. Mit der Kotierung per 14. Juli 2015 an der SIX und Börse Paris entstand ein Baustoffkonzern mit 115.000 Mitarbeitern, tätig in 90 Ländern, einer Marktkapitalisierung von über CHF 40 Mrd., einem konsolidierten Umsatz von CHF 33 Mrd. und einem Marktanteil von rund 23% im Zementgeschäft. LHN wird auch im ReadyMix und Zuschlagsstoffgeschäft eine führende Rolle besitzen. Mit der Fusion will LHN mittelfristig rund CHF 1,7 Mrd. an Synergien realisieren. LHN ist im Swiss Market Index (SMI) und im CAC 40 vertreten. Lokale Wettbewerbsbehörden verlangten den Verkauf einiger Aktivitäten, was den Verschuldungsgrad der jungen LHN verbesserte. (13.11.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - LafargeHolcim-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baustoffkonzerns LafargeHolcim Ltd. (LHN) (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF).LafargeHolcim habe eine Vereinbarung mit Semen Indonesia über die Veräußerung ihrer gesamten Aktienbeteiligung von 80,6% an Holcim Indonesia für einen Unternehmenswert von USD 1,75 Mrd. auf 100%-iger Basis unterzeichnet. Diese Veräußerung entspreche der Strategie der neuen Geschäftsleitung, sich auf Länder mit einer gesunden Marktstruktur und einer starken Marktposition zu konzentrieren. Holcim Indonesia sei zwar noch immer die Nummer 3 in Indonesien gewesen, allerdings sei der Marktanteil aufgrund der steigenden Zahl an neuen Markteinsteigern auf etwa 13% gefallen.Durch diese Veräußerung hat Holcim bereits einen beträchtlichen Teil ihres CHF 2 Mrd. umfassenden Veräußerungsprogramms erreicht. Nach Ansicht des Analysten erleichtere diese Transaktion dem Unternehmen, sein Verhältnis von Nettoschulden zum EBITDA von 2,6 am Jahresende 2018 auf 2,0 am Jahresende 2019 zu senken. Somit könne das Unternehmen durch diese Transaktion trotz noch immer hoher Restrukturierungsausgaben, Greenfield-Investitionen in Wachstumsmärkten, ergänzender Übernahmen und einer großzügigen Dividendenpolitik sein Investment-Grade-Rating aufrechterhalten.Das Veräußerungsprogramm von LafargeHolcim scheine auf Kurs zu sein. Der Analyst begrüße den Fokus des Managements auf ein profitables Wachstum und die Verbesserung des ROIC des Unternehmens. Er könnte sich vorstellen, dass das Unternehmen seinen Aktionären ab dem kommenden Jahr auch die Option gewähre, ihre Dividende in Form von Aktien zu erhalten, um über die finanzielle Flexibilität zum weiteren Ausbau seiner Position in attraktiven Märkten wie den USA oder Indien zu verfügen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LafargeHolcim-Aktie: