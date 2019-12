LT Lang & Schwarz-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

46,87 EUR -0,61% (10.12.2019, 12:50)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

51,24 CHF -1,12% (10.12.2019, 12:35)



ISIN LafargeHolcim-Aktie:

CH0012214059



WKN LafargeHolcim-Aktie:

869898



Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

HLBN



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

LHN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

HCMLF



Kurzprofil LafargeHolcim Ltd.:



LafargeHolcim (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF) ist aus der 2014 angekündigten Fusion der französischen Zement- und Zuschlagsbaustoffherstellerin Lafarge (1833) und des Schweizer Baustoffkonzerns Holcim (1912) entstanden. Mit der Kotierung per 14. Juli 2015 an der SIX und Börse Paris entstand ein Baustoffkonzern mit 115.000 Mitarbeitern, tätig in 90 Ländern, einer Marktkapitalisierung von über CHF 40 Mrd., einem konsolidierten Umsatz von CHF 33 Mrd. und einem Marktanteil von rund 23% im Zementgeschäft. LHN wird auch im ReadyMix und Zuschlagsstoffgeschäft eine führende Rolle besitzen. Mit der Fusion will LHN mittelfristig rund CHF 1,7 Mrd. an Synergien realisieren. LHN ist im Swiss Market Index (SMI) und im CAC 40 vertreten. Lokale Wettbewerbsbehörden verlangten den Verkauf einiger Aktivitäten, was den Verschuldungsgrad der jungen LHN verbesserte. (10.12.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - LafargeHolcim-Aktienanalyse von Analyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Analyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baustoffkonzerns LafargeHolcim Ltd. (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF).Steigende Preismacht: Seit 2009 habe sich die Bautätigkeit in Nordamerika und Europa kontinuierlich erholt. Die Zementproduktionskapazität sei jedoch tatsächlich zurückgegangen, was zu einer verbesserten Industrieauslastung geführt habe. Führende Indikatoren würden auf solide Nachfrageaussichten hindeuten. Pomrehn gehe daher davon aus, dass die Kapazitätsauslastung von LafargeHolcim im Jahr 2020 weiter steigen werde. In Kombination mit sinkenden Energiekosten dürfte dies zu einer weiteren Margensteigerung führen.Kohlendioxid: Herausforderung und Chance: Angesichts der CO2-Emissionen stehe die Zementindustrie unter Druck, aber LafargeHolcim habe einen besseren CO2-Fussabdruck als die meisten in der Vergleichsgruppe. Der Analyst gehe davon aus, dass strengere Vorschriften zu einem zusätzlichen Druck - insbesondere auf kleinere Anbieter - führen würden, Kapazitäten auszubauen, stillzulegen oder zu verkaufen, was zu einer weiteren Verbesserung der Preiskraft führen werde.Starke Bilanz: Das Verhältnis von Nettoschulden zu EBITDA von LafargeHolcim werde bis zum Jahresende 2019 auf ein Niveau von rund 1,7 sinken, angekurbelt durch einen starken freien operativen Cashflow. Damit verfüge LafargeHolcim nun über die stärkste Bilanz ihrer Vergleichsgruppe, sodass das Unternehmen sowohl eine großzügige Dividende zahlen als auch Akquisitionen tätigen könne.Bernd Pomrehn, Analyst von Vontobel Research, bestätigt daher sein "buy"-Rating für die LafargeHolcim-Aktie. (Analyse vom 10.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LafargeHolcim-Aktie: