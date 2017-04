SIX Swiss Exchange-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

Kurzprofil LafargeHolcim Ltd.:



LafargeHolcim (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF) ist aus der 2014 angekündigten Fusion der französischen Zement- und Zuschlagsbaustoffherstellerin Lafarge (1833) und des Schweizer Baustoffkonzerns Holcim (1912) entstanden. Mit der Kotierung per 14. Juli 2015 an der SIX und Börse Paris entstand ein Baustoffkonzern mit 115.000 Mitarbeitern, tätig in 90 Ländern, einer Marktkapitalisierung von über CHF 40 Mrd., einem konsolidierten Umsatz von CHF 33 Mrd. und einem Marktanteil von rund 23% im Zementgeschäft. LHN wird auch im ReadyMix und Zuschlagsstoffgeschäft eine führende Rolle besitzen. Mit der Fusion will LHN mittelfristig rund CHF 1,7 Mrd. an Synergien realisieren. LHN ist im Swiss Market Index (SMI) und im CAC 40 vertreten. Lokale Wettbewerbsbehörden verlangten den Verkauf einiger Aktivitäten, was den Verschuldungsgrad der jungen LHN verbesserte. (24.04.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - LafargeHolcim-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baustoffkonzerns LafargeHolcim Ltd. (LHN) (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF).LafargeHolcim habe heute Morgen angekündigt, dass CEO Eric Olsen im Juli 2017 nach einer unabhängigen Untersuchung der Geschäftspraktiken des Unternehmens in Syrien den Konzern verlassen werde. Nach Vorwürfen, Mitarbeiter des Unternehmens hätten 2013 mit bewaffneten Gruppen und sanktionierten Parteien Vereinbarungen getroffen, bis das Werk im September 2014 geschlossen worden sei, habe LafargeHolcim einräumen müssen, dass die für den sicheren weiteren Betrieb des syrischen Werks getroffenen Maßnahmen nicht akzeptierbar gewesen seien und erhebliche Fehleinschätzungen getroffen worden seien, die dem geltenden Verhaltenskodex widersprochen hätten. Zwar habe die Untersuchung ergeben, dass Eric Olsen in kein Fehlverhalten involviert gewesen sei und auch keinerlei Kenntnis davon gehabt habe, dennoch übernehme er die Verantwortung und trete zurück.Laut LafargeHolcim werde die Suche nach einem neuen CEO umgehend eingeleitet. In der Zwischenzeit werde Verwaltungsratspräsident Beat Hess die Übergangsphase beaufsichtigen und ab dem Ausscheiden von Eric Olsen das Unternehmen als Interims-CEO leiten.Nach Erachten von Pomrehn sei es sehr enttäuschend, dass Eric Olsen zu einem Zeitpunkt gehen müsse, an dem das Unternehmen wieder in Schwung komme und die angestrebten Synergien erreiche. Allerdings zeige dies einmal mehr, dass sich vor allem Unternehmen, die in politisch schwierigen Regionen wie Syrien aktiv seien, strikt an die Standardpraktiken halten müssten. Die Entscheidung von LafargeHolcim, nach der Syrienkrise einen Ethik-, Integritäts- und Risikoausschuss ins Leben zu rufen, sei wahrscheinlich zu spät gekommen.Börsenplätze LafargeHolcim-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:53,875 EUR -0,44% (24.04.2017, 11:59)