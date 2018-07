Xetra-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

41,28 EUR +1,81% (09.07.2018, 09:27)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

48,03 CHF +0,46% (09.07.2018, 09:50)



ISIN LafargeHolcim-Aktie:

CH0012214059



WKN LafargeHolcim-Aktie:

869898



Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

HLBN



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

LHN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

HCMLF



Kurzprofil LafargeHolcim Ltd.:



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - LafargeHolcim-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baustoffkonzerns LafargeHolcim Ltd. (LHN) (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF).LafargeHolcim erfahre momentan eine durchzogene Marktentwicklung, während die Energiepreise hoch bleiben würden. In Europa und Nordamerika habe sich die Nachfrage nach einem schwachen Q1 verstärkt und Pomrehn erwarte in Q2 in beiden Regionen ein solides EBITDA-Wachstum. In Indonesien und auf den Philippinen würden die Zementpreise jedoch trotz einer leichten Verbesserung der Nachfrage unterhalb des Vorjahresniveaus bleiben. In Lateinamerika sei LafargeHolcim durch die erhebliche Abwertung der meisten lokalen Währungen in den letzten Monaten beeinträchtigt. In Algerien herrsche weiterhin ein Überangebot auf dem Markt.Pomrehn erwarte, dass LafargeHolcim in Q2 eine stabile EBITDA-Entwicklung berichten werde. Obwohl dies eine Verbesserung gegenüber dem Q1 darstelle (-7,7% im Jahresvergleich auf ber. Basis), müsse das Gewinnwachstum in H2 18 anziehen, unterstützt durch Kosteneinsparungen und eine einfachere Vergleichsbasis im Jahresvergleich, um im Geschäftsjahr 2018 das Ziel-EBITDA-Wachstum von mindestens 5% zu erreichen.Das Management bemühe sich darum, die Gruppe neu auszurichten, indem ertragsschwache Vermögenswerte von ca. CHF 2 Mrd. in den nächsten drei Quartalen verkauft würden. Die Betriebe in Südostasien und Südostafrika dürften die wahrscheinlichsten Kandidaten sein.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "buy"-Rating für die LafargeHolcim-Aktie fest und aktualisiert sein Kursziel (neu: CHF 58, zuvor: CHF 62). (Analyse vom 09.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LafargeHolcim-Aktie: