Xetra-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

54,79 EUR -1,62% (03.03.2017, 09:04)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

CHF 58,85 -0,42% (03.03.2017, 09:18)



ISIN LafargeHolcim-Aktie:

CH0012214059



WKN LafargeHolcim-Aktie:
869898

869898



Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:
HLBN

HLBN



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:
LHN

LHN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:
HCMLF

HCMLF



Kurzprofil LafargeHolcim Ltd.:



LafargeHolcim (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF) ist aus der 2014 angekündigten Fusion der französischen Zement- und Zuschlagsbaustoffherstellerin Lafarge (1833) und des Schweizer Baustoffkonzerns Holcim (1912) entstanden. Mit der Kotierung per 14. Juli 2015 an der SIX und Börse Paris entstand ein Baustoffkonzern mit 115.000 Mitarbeitern, tätig in 90 Ländern, einer Marktkapitalisierung von über CHF 40 Mrd., einem konsolidierten Umsatz von CHF 33 Mrd. und einem Marktanteil von rund 23% im Zementgeschäft. LHN wird auch im ReadyMix und Zuschlagsstoffgeschäft eine führende Rolle besitzen. Mit der Fusion will LHN mittelfristig rund CHF 1,7 Mrd. an Synergien realisieren. LHN ist im Swiss Market Index (SMI) und im CAC 40 vertreten. Lokale Wettbewerbsbehörden verlangten den Verkauf einiger Aktivitäten, was den Verschuldungsgrad der jungen LHN verbesserte. (03.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - LafargeHolcim-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baustoffkonzerns LafargeHolcim Ltd. (LHN) (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF) und erhöht sein Kursziel.Trotz herausforderndem Marktumfeld habe LafargeHolcim in Q4/2016 beim ber. op. EBITDA den anvisierten Zuwachs im hohen einstelligen Bereich (+8,7%) erreicht, angetrieben von Synergien von CHF 638 Mio. und einer sich verbesserenden Preisgestaltung (Q4/2016: +5,0% J/J).Für GJ 2017 rechne das Unternehmen erneut mit einem Wachstum des globalen Zementmarktes um 2 bis 4% (J/J) und ziele darauf ab, selbst im gleichen Ausmaß zuzulegen.LafargeHolcim visiere in GJ 2017 beim ber. op. EBITDA einen zweistelligen Zuwachs an, gestützt v.a. durch den besseren Geschäftsgang in Europa, den USA, Nigeria und Indien. Nach Ansicht des Analysten kämen dieser Zielvorgabe zwei zusätzliche Faktoren zugute: der aktuelle günstige Preistrend sowie weitere Synergien von CHF 400 Mio. - die die neg. Währungseffekte von ca. CHF 200 Mio. mehr als ausgleichen würden.Der Analyst erhöhe seine Schätzungen zum bereinigten operativen EBITDA für GJ 2017 und GJ 2018 um 4,9% bzw. 6,5%. Ausgelöst werde diese Erhöhung durch die Umklassifizierung von JVs sowie den in Q4/2016 verzeichneten unerwartet guten Preistrend, der in GJ 2017 andauern dürfte. Nachdem die Gewinne auch in Q4/2016 die Prognosen übertroffen hätten, hätten die Anleger offensichtlich wachsendes Vertrauen in die Fähigkeit der Unternehmensleitung, Synergien, Preiserhöhungen und Barmittelgenerierung zu erreichen. Die Gewinndynamik sei unverändert stark, und die Bewertung sei weiterhin attraktiv.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "buy"-Rating für die LafargeHolcim-Aktie fest. Das Kursziel sei von CHF 65 auf CHF 67 angehoben worden. (Analyse vom 03.03.2017)Börsenplätze LafargeHolcim-Aktie: