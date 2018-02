Xetra-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

Kurzprofil LafargeHolcim Ltd.:



LafargeHolcim (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF) ist aus der 2014 angekündigten Fusion der französischen Zement- und Zuschlagsbaustoffherstellerin Lafarge (1833) und des Schweizer Baustoffkonzerns Holcim (1912) entstanden. Mit der Kotierung per 14. Juli 2015 an der SIX und Börse Paris entstand ein Baustoffkonzern mit 115.000 Mitarbeitern, tätig in 90 Ländern, einer Marktkapitalisierung von über CHF 40 Mrd., einem konsolidierten Umsatz von CHF 33 Mrd. und einem Marktanteil von rund 23% im Zementgeschäft. LHN wird auch im ReadyMix und Zuschlagsstoffgeschäft eine führende Rolle besitzen. Mit der Fusion will LHN mittelfristig rund CHF 1,7 Mrd. an Synergien realisieren. LHN ist im Swiss Market Index (SMI) und im CAC 40 vertreten. Lokale Wettbewerbsbehörden verlangten den Verkauf einiger Aktivitäten, was den Verschuldungsgrad der jungen LHN verbesserte. (21.02.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - LafargeHolcim-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baustoffkonzerns LafargeHolcim Ltd. (LHN) (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF).Ambuja Cement (zu 63,11% im Besitz von LafargeHolcim) habe gestern unerwartet gute Q4/2017-Zahlen vorlegen können. So habe sich das Zementvolumen ggü. dem Vorjahr um +17% gesteigert, angetrieben durch eine hohe Nachfrage in den Endmärkten. Das EBITDA sei gar um +52% in die Höhe geschossen, wobei eine bessere Kapazitätsauslastung und Effizienzsteigerungen die höheren Energiekosten mehr als hätten wettmachen können.Der VR von Ambuja Cement habe dem Bau einer neuen Zementfabrik im nordindischen Staat Rajasthan zugestimmt. Das neue Werk werde eine Klinkerkapazität von 3,1 Mio. Tonnen pro Jahr besitzen, wodurch sich LafargeHolcims Kapazität in Indien um 5% erhöhe. Der Investitionsaufwand betrage CHF 200 Mio. Die Inbetriebnahme der Anlage sei für das H2/2020 geplant.Im jüngsten "Global Economics Prospects Report" der Weltbank werde für Indien in den nächsten zwei Jahren eine Wachstumssteigerung auf 7,3 bis 7,5% p.a. vorhergesagt. Zu den Anzeichen für eine Wiederbelebung der Investitionstätigkeit würden ein steigendes Kreditvolumen, eine Mobilisierung umfassender Ressourcen im primären Kapitalmarkt sowie eine sich stetig steigernde Kapitalgüterproduktion zählen.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die LafargeHolcim-Aktie. Das Kursziel laute CHF 65,00. (Analyse vom 21.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LafargeHolcim-Aktie: