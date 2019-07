Die starken Ausschläge einiger Länder-Indices würden sich relativ einfach erklären lassen: "Zu starken Ausschlägen kann es kommen, wenn die Börsen der Länder von der Aktienkursentwicklung einiger weniger Unternehmen abhängig sind. Ein Investment kommt dadurch einem Wettspiel gleich. Dies ist in mehr Ländern als man denkt der Fall", erläutere Lutz Neumann.



Beispiel Finnland: Die extremen Ausschläge 1998 und 1999 würden sich auf den damaligen "Nokia-Hype" zurückführen lassen. Seinerzeit hätten Handys aus Finnland einen weltweiten Marktanteil von 40 Prozent, Smartphones seien noch nicht erfunden worden. Oder Dänemark: Dort würden Novo Nordisk und die Danske Bank den MSCI-Index dominieren. In der Türkei sei der Index stark bankenabhängig. Ganz anders seien die USA aufgestellt, wo im MSCI-Index über 600 Unternehmen geführt würden, wobei das größte davon, Microsoft, gerade einmal 3,77 Prozent ausmache (Stand 28.06.2019). Interessanter Aspekt: Allein der Wert von Microsoft entspreche dem aller börsennotierten Unternehmen Indiens, oder auch dem von rund 60 Prozent aller börsennotierten Firmen in Deutschland.



Dänemark weise in den letzten 22 Jahren mit einer annualisierten Rendite von 11,2 Prozent die beste Wertentwicklung unter allen entwickelten Märkten auf - überraschend sei dabei, dass Dänemark nur einmal - im Jahr 2015 - die beste Jahresrendite erzielt habe. Finnland habe sich mit fünf ersten und drei letzten Plätzen in der Gesamtwertung einen beachtlichen 2. Platz gesichert (+9,1 %). Die USA, die 2014 Erster gewesen seien, hätten trotz einiger hoher Renditen in den letzten Jahren mit einer annualisierten Rendite von 8,2 Prozent nur den sechsten Platz erreicht. Deutschland liege mit 6,3 Prozent im gesunden Mittelfeld. Im starken Kontrast dazu schaffe Irland als Schlusslicht der entwickelten Länder am heimischen Aktienmarkt über 22 Jahre nur eine durchschnittliche Rendite von 0,1 Prozent.



Unter den Schwellenländern sei Peru der Spitzenreiter über 22 Jahre - mit immerhin 15,0 Prozent jährlicher Aktienrendite im Durchschnitt. Auffällig auch die Entwicklung Griechenlands: Bis 2012 noch als entwickelte Industrienation geführt, würden die Hellenen bei den Emerging Markets mit einer Durchschnittsrendite von -12,1 Prozent über 22 Jahre abgeschlagen auf dem letzten Platz rangieren. In der Sutor Analyse sei Griechenland durchgängig als Schwellenmarkt eingestuft worden.



Erstaunlich seien die zum Teil enormen Performance-Unterschiede innerhalb der Kategorien entwickelte Märkte beziehungsweise Schwellenländer: Bei den entwickelten Märkten habe der Unterschied zwischen der besten und der schlechtesten Wertentwicklung über die letzten 22 Jahre in einem Bereich von 25 Prozent im Jahr 2018 bis hin zu 195 Prozent im Jahr 1999 gelegen. In den Schwellenmärkten seien die Unterschiede noch gravierender: Mehr als 100 Prozent Differenz seien hier fast üblich, bis hin zu 312 Prozent im Jahr 1999.



Nach Sichtung aller Zahlen werde deutlich, dass die Rankings eigentlich nur die Zufälligkeit der globalen Aktienrenditen belegen würden - und das eindrucksvoll. "Die Regel ist, dass sich keine Regel ableiten lässt", resümiere Lutz Neumann. "Die Schwankungen in der Wertentwicklung von Jahr zu Jahr sind stellenweise enorm - die Länder fahren im Ranking regelrecht Paternoster." Beispiel: Nachdem Dänemark die höchste Rendite 2015 erzielt habe (+38,5%), sei im Jahr 2016 die geringste Rendite verzeichnet worden (-12,5%). Neuseeland wiederum habe beispielsweise im Jahr 2000 die niedrigste Rendite unter den entwickelten Märkten (-28,2%), in den beiden Jahren danach aber die höchste Rendite (15,5% bzw. 7,0%) gehabt.



"Der Beweis für die Zufälligkeit der globalen Aktienrenditen ist eigentlich eine gute Nachricht für Anleger", erkläre Lutz Neumann. "Anstatt zu versuchen, vorherzusagen, welches Land wann eine überdurchschnittliche Wertenwicklung erzielen wird, sollten Anleger sich für ein weltweit diversifiziertes Portfolio entscheiden. Das ist die beste Form der Risikostreuung. Und sie nehmen die positiven Wertentwicklungen der globalen Aktienmärkte mit, unabhängig davon, wo und wann diese auftreten." (08.07.2019/ac/a/m)







