Börsenplätze L'Oréal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:

321,55 EUR +2,90% (27.05.2022, 14:24)



Euronext Paris-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:

322,20 EUR +3,29% (27.05.2022, 14:20)



ISIN L'Oréal-Aktie:

FR0000120321



WKN L'Oréal-Aktie:

853888



Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

LOR



Euronext Paris-Symbol L'Oréal-Aktie:

OR



NASDAQ OTC-Symbol L'Oréal-Aktie:

LRLCF



Kurzprofil L'Oréal S.A.:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, Euronext Paris-Symbol: OR, NASDAQ OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (27.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der L'Oréal S.A. (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, Euronext Paris-Symbol: OR, NASDAQ OTC-Symbol: LRLCF) unter die Lupe.L’Oréal habe jüngst mit besser als erwartet ausgefallenen Zahlen geglänzt. Der Wachstumstrend auf dem Schönheitsmarkt setze sich trotz Preiserhöhungen fort - höhere Preise seien nicht das Problem, habe seinerzeit sinngemäß das Unternehmen gesagt. Dass diese Einschätzung zutreffend sei, würden nun die Q1-Zahlen des US-Konkurrenten Ulta Beauty belegen, die auch die L’Oréal-Aktie stützen würden.Konkret habe Ulta Beauty sowohl bei den Erlösen von 2,3 Milliarden Dollar als auch beim Gewinn mit 6,30 Dollar je Aktie die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Überdies hätten die Amerikaner ihre Jahresprognosen angehoben. Das Unternehmen rechne nun mit einem Gewinn von 19,20 bis 20,10 Dollar pro Aktie und einem Umsatz von 9,35 bis 9,55 Milliarden Dollar. Zuvor habe das Unternehmen mit einem Gewinn von 18,20 bis 18,70 Dollar je Aktie und einem Umsatz von 9,05 bis 9,15 Milliarden Dollar gerechnet.Die L’Oréal-Aktie gewinne am Freitag mehr als drei Prozent auf 321, 55 Euro. Das nächste Ziel wäre rein charttechnisch der horizontale Widerstand bei 330 Euro. Nach unten dürfte der Bereich um 300 Euro einen durchaus tragfähigen Boden darstellen.Der Wachstumstrend für Schönheitsprodukte scheine mit Blick auf die Zahlen der US-Kosmetikhändlers Ulta Beauty anzuhalten. Davon dürfte der französische Marktführer innerhalb der Kosmetikindustrie, L’Oréal, überdurchschnittlich profitieren. Charttechnisch würde sich das Bild mit dem Überwinden des GD50 (aktuell bei 343,05 Euro) aufhellen.Mit Material von dpa-AfXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link